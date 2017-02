Ouwejan is er klaar voor, maar moet geduld hebben

Foto Ed van de Pol Thomas Ouwejan tijdens AZ-Feyenoord, met Steven Berghuis in de achtervolging. ,,Een wedstrijd spelen in een stadion, dat geeft een kick.’’

WIJDEWORMER - Het is zondagmiddag 22 april 2007. Mooi lenteweer. Warm en zonnig. In Heiloo stapt Thomas Ouwejan, tien jaar oud, op zijn fiets. Seizoenkaart van AZ in de zak. Samen met zijn vader fietst ie naar het DSB Stadion. Ze zijn niet de enigen: op de Kennemerstraatweg is een lange sliert fietsers op weg naar AZ-Heerenveen, de laatste thuiswedstrijd van het seizoen.

Door Theo Brinkman - 9-2-2017, 9:19 (Update 9-2-2017, 9:19)

’Mocht Haps in de zomer worden verkocht, dan moet ik mijn kans pakken’

AZ wint met 3-1 door doelpunten van Simon Cziommer (twee) en Maarten Martens. En omdat PSV niet verder komt dan 1-1 bij FC Utrecht, is AZ aan het eind van de middag opeens koploper in de eredivisie en barst er een feest los in het stadion in Alkmaar. Nog één wedstrijd winnen, uit tegen Excelsior, en AZ is landskampioen. ,,We fietsten terug met het idee dat AZ een week later kampioen zou worden’’, zegt Ouwejan. ,,Dat gebeurde helaas niet, zoals iedereen weet. Het liep een beetje anders. Maar die middag tegen Heerenveen dacht ik wel bij mezelf ‘wow, dit wil ik ook. Ik wil ook in het eerste van AZ spelen’.’’

Bijna tien jaar later is Ouwejan (20) speler van AZ 1. Hij ging in de zomer van 2007, dus kort na die historische wedstrijden tegen Heerenveen en Excelsior, van zijn amateurclub De Foresters naar AZ. Daar doorliep hij de hele jeugdopleiding, om uiteindelijk in december 2015 zijn debuut te maken in het eerste elftal.

Een kennismaking.

Debuut

Als je dan toch debuteert, dan maar meteen in een mooie, grote wedstrijd. Zoals Owen Wijndal afgelopen zaterdag bij AZ-PSV zijn eerste minuten maakte, zo debuteerde Ouwejan tegen Athletic Bilbao. ,,Schitterend natuurlijk. Europa League, mooie tegenstander, enorm stadion. Veertigduizend toeschouwers. Zenuwen? Ja, tuurlijk. Dat lijkt me logisch. Maar als de wedstrijd eenmaal bezig is, ben je niet zenuwachtig meer. Het is een cliché, maar het is zo. En de wedstrijd ging hartstikke goed.’’

Glitter en glamour

Nee, dat Thomas Ouwejan profvoetballer wilde worden, had niets te maken met een verlangen naar roem en rijkdom. Ouwejan geeft niet om dure spullen of kekke kleren. ,,Ik vind voetballen mooi vanwege de sport. Een wedstrijd spelen in een stadion geeft me een kick. Een dure auto? Hoeft van mij niet. Een Louis Vuitton-tasje zegt me ook niks. Ik loop net zo lief met een Albert Heijn-tas, dat vind ik prima.’’

Een leven zoals zijn oudere broer, die in Rotterdam studeert, had hij daarom ook net zo goed kunnen leiden. ,,Ik heb de havo afgerond en ben toen vwo gaan doen. Halverwege 6 vwo ben ik gestopt en heb ik me gericht op het voetbal. Daar heb ik geen spijt van, maar ik had net zo goed student kunnen worden, hoor. Dan zou ik iets met economie zijn gaan doen.’’

Contract

Een maand na zijn debuut tekende Ouwejan bij AZ een contract tot 2020. In de maanden daarvoor had hij nog getwijfeld of hij wel bij AZ moest blijven. ,,Ik zat wel bij Jong AZ, maar wilde graag doorgeschoven worden naar de A-selectie. Na mijn debuut werd me duidelijk dat dat ging gebeuren. Toen twijfelde ik niet meer. Want ik wilde het liefst bij AZ doorbreken. Er werd wel gebeld door clubs uit het buitenland, uit Rusland zelfs ook, maar daar zag ik mezelf toch niet zo gauw heen gaan. Ik was negentien, dan ga je toch niet naar een Russische club?’’

Geduld

Sinds zijn contractondertekening, ruim een jaar geleden, is geduld het toverwoord voor Ouwejan. Op de linksbackpositie moet hij concurreren met Ridgeciano Haps en hij weet dat hij die strijd voorlopig niet wint. ,,Ik weet dat ik geduld moet hebben, maar dat is niet altijd even makkelijk. Vooral omdat ik heb gezien dat ik het niveau aankan. Ik kan zo de eredivisie in. Dat is volgens mij wel gebleken in de wedstrijden die ik speelde als Ridgeciano geblesseerd was. En in november merkte ik bij Jong Oranje dat ik prima mee kon komen met spelers als Hoedt, Bazoer en Riedewald. Die speelden bij Lazio en bij Ajax, terwijl ik bij AZ op de bank zat. Op die momenten is het moeilijk om geduldig te blijven. Ik had het er nog over met Bart Nieuwkoop van Feyenoord. Die zit in hetzelfde schuitje. Hij weet dat hij het kan, maar heeft bij Feyenoord Rick Karsdorp voor zich. We moeten allebei gewoon hard werken en geen gekke dingen doen. En dan wordt dat geduld hopelijk beloond. Mocht Ridgeciano in de zomer verkocht worden, dan moet ik mijn kans pakken.’’

Middenvelder of linksback

Hoewel hij in de jeugd middenvelder was, wordt Ouwejan bij het eerste vooral ingezet als linksback. ,,Toen ik bij Jong Oranje kwam, zei de bondscoach dat ie in mij ook een goede middenvelder zag. Uiteindelijk speelde ik er linksback, maar het was wel fijn om te horen dat ie mij ook een goede middenvelder vond. Dat vind ik nog steeds een goede plek voor mij. Maar zoals het er nu uitziet zijn mijn kansen bij AZ als linksback groter dan op het middenveld. Daar hebben we al heel veel spelers.’’

Vlaar en Krul

Op vakantie in Turkije keek Ouwejan in de zomer van 2014 naar het WK. Daar zag hij Ron Vlaar en Tim Krul in actie. Nu staat hij met die twee op het veld. ,,Dat had ik toen ook niet kunnen denken, nee. Ik kijk eigenlijk toch wel een beetje tegen ze op, hoewel ze hartstikke normaal doen. Ze praten veel met de jonge spelers. Dat helpt en stimuleert je. Als je hoort dat zij ook zenuwachtig zijn geweest voor wedstrijden, helpt dat. Dan weet je dat daar niks geks aan is. Pas als je er tijdens een wedstrijd last van hebt, moet je je afvragen of je er niet iets aan moet doen.’’