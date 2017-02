Einde aan speculaties over John van den Brom

ANP 2015-09-30 16:34:24 ALKMAAR - Coach John van den Brom van AZ tijdens een training in aanloop naar het Europa League-duel tussen AZ en Athletic Bilbao. ANP KOEN VAN WEEL

ALKMAAR - John van den Brom is ook komend seizoen trainer van AZ. De clubleiding besloot de optie in zijn contract te lichten. De 50-jarige Amersfoorter is bezig aan zijn derde seizoen in Alkmaar.

Door Arnold Aarts - 8-2-2017, 20:05 (Update 8-2-2017, 20:14)

Op grond van de prestaties van Van den Brom bij AZ is de beslissing van de beleidsbepalers niet meer dan logisch. De coach voldeed afgelopen seizoenen aan de doelstelling door direct plaatsing voor de voorronde van de Europa League af te dwingen, door respectievelijk derde en vierde te...