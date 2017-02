AZ jaar langer door met Van den Brom

Foto: ANP John van den Brom

ALKMAAR - John van den Brom is ook komend voetbalseizoen trainer van AZ. De Alkmaarse club maakte woensdag bekend dat de optie in het tot en met dit seizoen lopende contract van de vijftigjarige coach is gelicht, waardoor hij nu tot de zomer van 2018 bij AZ blijft.

Door ANP - 8-2-2017, 13:40 (Update 8-2-2017, 13:53)

Van den Brom volgde in september 2014 Marco van Basten op als hoofdtrainer van AZ. Onder leiding van de Amersfoorter eindigden de Noord-Hollanders toen uiteindelijk als derde. Afgelopen seizoen werd AZ vierde in de eredivisie. Beide jaren bereikte de tweevoudig landskampioen de halve eindstrijd van de KNVB-beker.

In zijn derde seizoen als trainer van AZ staat de club na 21 speelronden op de zevende plek. Ook is AZ nog actief in de Europa League (waarin het Franse Olympique Lyon deze maand de tegenstander is) en het nationale bekertoernooi. Cambuur is begin maart in de halve eindstrijd de opponent.

,,Ik ben ontzettend blij dat we met elkaar doorgaan. Tot op de dag van vandaag werk ik met veel plezier bij deze club. We zijn met een mooi project bezig'', aldus Van den Brom op de website van de club. Max Huiberts, directeur voetbalzaken van AZ, zegt: ,,We zijn heel tevreden over de prestaties van John de afgelopen jaren en de doelstellingen die we met elkaar hebben bepaald. We hebben in de winter teruggekeken naar afgelopen jaar en daarna hebben we vooruitgekeken naar de toekomst. Daar hadden we tot 1 maart de tijd voor, dat is uiteindelijk iets eerder geworden. Bij ons waren er niet veel vraagtekens, we hebben er veel geloof in om met elkaar door te gaan.''

Van den Brom werkte eerder als hoofdtrainer bij AGOVV Apeldoorn, ADO Den Haag, Vitesse en het Belgische Anderlecht.

