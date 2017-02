Owen Wijndal jongste debutant van AZ ooit

Foto ANP Owen Wijndal (rechts) probeert PSV-speler Andres Guardado af te stoppen.

ALKMAAR - Owen Wijndal is sinds zaterdag de jongste debutant in de clubgeschiedenis van AZ.

Door Theo Brinkman - 5-2-2017, 19:27 (Update 5-2-2017, 19:30)

Wijndal was zaterdag, toen hij tegen PSV voor het eerst in een officiële wedstrijd van AZ uitkwam, 17 jaar en 68 dagen oud. Daarmee is hij de nieuwe recordhouder.

Op televisie werd zaterdag gemeld dat Roger Schouwenaar de jongste debutant is, maar dat klopt niet. ,,Dat is een misverstand. Ze hebben diverse gegevens van Gerrie Schouwenaar en Roger Schouwenaar door elkaar gehaald’’, zegt Jan Visser, officieus archivaris van AZ. ,,Roger Schouwenaar was al twintig toen hij in 1979 zijn debuut maakte. Drie jaar eerder had Gerrie Schouwenaar zijn eerste wedstrijd gespeeld. Daar zijn ze door in de war geraakt, kennelijk.’’

Top drie

De top drie van jongste debutanten van AZ is nu:

1. Owen Wijndal (17 jaar, 68 dagen)

2. Sieme Zijm (17 jaar, 126 dagen) (debuut op 31 mei 1995)

3. Adam Maher (17 jaar, 148 dagen) (debuut op 15 december 2010)

De jongste debutant ooit in het Alkmaarse profvoetbal is nog altijd Piet Buis. Hij was zestien bij zijn debuut, maar dat was in de tijd van Alkmaar’54, de voorloper van AZ.