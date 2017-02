Gehavend AZ kan het niet bolwerken tegen PSV

Een cruciaal moment: Gaston Pereiro zet PSV kort voor rust op 1-3 en geeft AZ daarmee een flinke tik. Foto ANP

ALKMAAR - AZ heeft net als vorig seizoen een flinke tik gekregen van PSV. Het verloor op eigen veld met 2-4, dezelfde uitslag als een jaar geleden. AZ speelde niet slecht, maar het kwam twee snelle doelpunten van Jetro Willems niet meer te boven.

Door Theo Brinkman - 4-2-2017, 21:42 (Update 4-2-2017, 21:42)

AZ begon behoorlijk gehavend aan de wedstrijd, want het miste vier spelers. Dat spits Wout Weghorst en linksback Ridgeciano Haps niet konden spelen, was vorige week al bekend. Beiden waren geschorst. Maar zaterdagmiddag kwamen daar nog twee absenties bij. Thomas Ouwejan (linksback) bleek te veel liesklachten te hebben en Mattias Johansson (rechtsback) was ziek. Daardoor moest AZ het in de verdediging nu doen met Owen Wijndal en Pantelis Hatzidiakos. Voor de 17-jarige Wijndal was het zijn debuut in het eerste elftal van AZ en na negentig minuten kon hij terugkijken op een prima wedstrijd. Dat zijn tegenstander Gaston Pereiro kort voor scoorde voor PSV (1-3) viel hem niet aan te rekenen. De goal viel na een vrije trap, waarbij Wijndal niet verantwoordelijk was voor de dekking van Pereiro.

Beslissing

Het doelpunt van de Uruguayaan Pereiro was min of meer de beslissing in de wedstrijd waarin AZ juist sterk aan het terugkomen was. Het had na een snelle 0-2 achterstand de aansluitingstreffer gemaakt en daarna PSV teruggedrongen. De 1-3, kort voor rust, kwam dan ook hard aan.

Wat AZ de kop kostte waren de twee doelpunten van Jetro Willems na een kwartier spelen. De linksback van PSV werd het daarbij veel te gemakkelijk gemaakt. Zijn tegenstander Alireza Jahanbakhsh liet hem beide keren lopen, waarna de verdedigers twijfelden of ze moesten ingrijpen of moesten afwachten. Willems profiteerde er twee keer van. Bij de 0-1, in de 13e minuut, passeerde hij Hatzidiakos en Rens van Eijden en schoot hij met links hard en hoog in. Twee minuten later werd Willems nog minder de weg gelegd en kon hij vanaf de middenlijn in één rechte lijn doorlopen. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot hij vervolgens met rechts raak.

Tim Krul

Zo leek het voor de debuterende doelman Tim Krul een dramatische avond te worden. Krul, achtvoudig international, werd dinsdag door AZ vastgelegd voor de rest van het seizoen. De wedstrijd tegen PSV was zijn debuut in de eredivisie, omdat Krul al op jonge leeftijd van ADO Den Haag naar Newcastle United ging. Hij speelde zijn gehele loopbaan aan de andere kant van de Noordzee.

Na de snelle goals van Willems kwam AZ als gezegd goed terug. Het was uitgerekend Fred Friday die al heel snel de 1-2 maakte. De Nigeriaanse spits, die de geschorste Weghorst verving, had tot zaterdagavond nog niet gescoord in de competitie. Nu was het bij zijn eerste kans raak. Hij passeerde doelman Jeroen Zoet met een bekeken schot, na terugleggen van Alireza Jahanbakhsh.

Daarna had AZ zijn beste fase, met diverse goede aanvallen. Het wist echter niet te scoren, waarna de 1-3 van Pereiro het alleen maar moeilijker maakte. Na rust kon AZ PSV dan ook niet echt meer verontrusten. Levi Garcia had twee keer de kans op 2-3, maar beide keren verprutste hij de mogelijkheid door een slechte balaanname. Een vrije trap van Derrick Luckassen ging net naast.

Twintig minuten voor tijd zag AZ ook nog eens Stijn Wuytens uit het veld gestuurd worden. De centrale verdediger kreeg zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. PSV profiteerde ervan door middel van een doelpunt van Luuk de Jong (1-4), waarna AZ met tien man alsnog iets terugdeed via Fred Friday (2-4).

AZ-PSV 2-4

13. Willems 0-1, 16. Willems 0-2, 17. Friday 1-2, 41. Pereiro 1-3, 80. L. de Jong 1-4, 85. Friday 2-4.

Toeschouwers: 17.000. Rode kaart: Wuytens (AZ, 2x geel). Gele kaarten: Luckassen (AZ), Ramselaar, Pereiro, Arias, Van Ginkel, Pröpper (allen PSV).

AZ: Krul; Hatzidiakos, Van Eijden, Wuytens, Wijndal; Luckassen, Bel Hassani (75. Seuntjens), Rienstra; Jahanbakhsh (84. Van Overeem), Friday, Garcia (69. Tankovic).

PSV: Zoet; Arias, Schwaab, Moreno, Willems; Pröpper, Guardado, Van Ginkel (84. S. De Jong); Pereiro (69. Bergwijn), L. de Jong, Ramselaar (70. Hendrix).