AZ met vijf andere spelers in de basis tegen PSV

Bij AZ maakt Iliass Bel Hassani weer eens zijn opwachting in de basis. Ook Fred Friday (rechts) staat tegen PSV aan de aftrap. Foto Theo Brinkman

WIJDEWORMER - Met vijf andere spelers in de basis is AZ zaterdag tegen PSV behoorlijk gewijzigd ten opzichte van de vorige wedstrijd, die tegen Vitesse.

Door Theo Brinkman - 3-2-2017, 13:17 (Update 3-2-2017, 13:20)

Twee veranderingen waren vorige week al te voorzien, toen duidelijk was dat Wout Weghorst en Ridgeciano Haps geschorst zouden zijn voor AZ-PSV. Hun logische vervangers zijn Fred Friday (spits) en Thomas Ouwejan (linksback). ,,Of Fred er klaar voor is? Dat denk ik wel. Hij weet al de hele week dat hij in de basis staat, dus hij weet waar hij aan toe is, hij weet wat er van hem verwacht wordt'', zegt trainer John van den Brom. ,,Tot nu toe heeft Wout Weghorst de strijd om de spitspositie in zijn voordeel beslist, maar nu heeft Fred weer een kans het te laten zien. Hij heeft kwaliteiten genoeg, we hebben hem niet voor niets gehaald, afgelopen zomer.''

In het doel gaat zoals bekend Tim Krul zijn debuut voor AZ maken. De keeper die dinsdag in de laatste uren van de transferperiode werd vastgelegd door AZ, verdringt Sergio Rochet uit het doel.

Garcia en Bel Hassani

Ook Levi Garcia en Iliass Bel Hassani staan tegen PSV aan de aftrap. Beiden vielen vorige week tegen Vitesse goed in. Bel Hassani zal op het middenveld de plaats van Mats Seuntjens innemen. De laatste keer dat Bel Hassani een basisplaats had, was in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, half december. Eind november, begin december stond hij enkele weken achtereen in de basis als rechtsbuiten. Hij verving in die periode Alireza Jahanbakhsh, die vanwege privé-omstandigheden niet volledig beschikbaar was.

AZ-PSV, zaterdag 19.45 uur.

Opstelling AZ: Krul; Johansson, Van Eijden, Wuytens, Ouwejan; Luckassen, Bel Hassani, Rienstra; Jahanbakhsh, Friday, Garcia.

