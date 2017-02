Tim Krul moet rust brengen in de verdediging van AZ

Foto ANP/Koen van Weel Tim Krul in actie tijdens zijn eerste groepstraining met AZ. Krul staat tegen PSV meteen in de basis en verdringt daarmee Sergio Rochet (rechts) uit het doel van AZ.

WIJDEWORMER - De kat uit de boom kijken was er donderdag niet bij voor Tim Krul, tijdens zijn eerste groepstraining bij AZ. Druk coachend en gebarend leidde hij de verdediging van het basisteam.

Door Theo Brinkmant.brinkman@hollandmediacombinatie.nl - 3-2-2017, 11:34 (Update 3-2-2017, 11:34)

Van den Brom: ’Er staat met Tim natuurlijk wel een kerel in de goal’

,,Voor een verdediger is het lekker als hij gecoacht wordt door iemand achter hem’’, zegt trainer John van den Brom. ,,Zo’n type is Tim, dat wisten we. Dus het zou raar zijn geweest als hij nu als een dooie in de goal had gestaan.’’

De komst van Tim Krul, die dinsdagavond door AZ werd vastgelegd, gaat ten koste van Sergio Rochet. Krul zal zaterdag tegen PSV meteen zijn debuut maken in het doel van AZ.

Rustpunt

De onrust in het spel van Rochet (23) deed AZ besluiten de ervaren Krul (28) te halen. ,,Sergio heeft het moeilijker qua communicatie, terwijl dat zeker in de verdediging juist een van de belangrijkste zaken is’’, zegt Van den Brom. ,,Een keeper moet een rustpunt zijn. Daar kan en moet Sergio nog stappen in maken. We hopen dat hij dingen gaat oppikken van Tim. Dat hebben we vanochtend ook met Sergio besproken. We gooien hem niet in de prullenbak, zo is het niet. Maar we hebben Tim niet voor niets gehaald, dus die gaat zaterdag meteen spelen. En Tim moet zijn ervaring delen met de anderen. Het hele elftal kan daarvan profiteren.’’

Drukke en cruciale maanden

AZ is in de eredivisie verwikkeld in een strijd om de vierde plaats. Daarnaast zit het nog in de Europa League – later deze maand speelt het tegen Olympique Lyon – en staat het over een maand in de halve finale van de KNVB beker. ,,Er komen dus drukke en cruciale maanden aan. Dan is het lekker dat je zo iemand erbij hebt’’, zegt Van den Brom over Krul. ,,Er staat natuurlijk wel een kerel in die goal. Eentje die niet in paniek raakt.’’

Zware knieblessure

Krul liep in oktober 2015 een zware knieblessure op en was daarna bijna een jaar uit de roulatie. Hij wordt door AZ voor de rest van het seizoen gehuurd van Newcastle United. Het afgelopen halfjaar paste Ajax dezelfde constructie toe met de Engelse club, maar bij Ajax speelde Krul geen minuut. Omdat hij niet langer op de bank wilde zitten, maakte hij dolgraag de overstap naar AZ.

’Wissels eventjes lastig’

Na zijn bliksemtransfer van dinsdagavond werkte de keeper woensdagmiddag in zijn eentje een training af – de selectie van AZ had een vrije dag – waarna gisterochtend zijn eerste groepstraining volgde. ,,Ik ken alle namen inmiddels. Alleen als er wissels in komen, wordt het misschien eventjes lastig’’, zei Krul lachend.

Debuut in de eredivisie

AZ-PSV wordt voor hem tevens zijn debuut in de eredivisie. Want hoewel Krul al 28 jaar is en acht interlands met Oranje achter zijn naam heeft staan, speelde hij nog nooit een wedstrijd in de eredivisie. Hij ging al op jonge leeftijd van ADO Den Haag naar Newcastle United. Voor die club speelde hij meer dan tweehonderd wedstrijden in de Premier League.

Geldingsdrang

Dat de keeper lange tijd niet op het hoogste niveau heeft gespeeld, is volgens Van den Brom geen probleem. ,,Hij heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten, hij heeft met Jong Ajax gespeeld. En een wedstrijd is een wedstrijd. Natuurlijk zal hij zich lekkerder voelen als hij eenmaal een stuk of wat wedstrijden bij ons heeft gespeeld. Maar er zit nu zo veel geldingsdrang in hem dat hij er zaterdag meteen zal staan. Daar maak ik me geen zorgen om. Ook gezien zijn mentaliteit en zijn kwaliteiten.’’