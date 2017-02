AZ doet het rustig aan met Jonas Svensson

Jonas Svensson tijdens de training van AZ. Foto Theo Brinkman

WIJDEWORMER - Jonas Svensson zit zaterdag nog niet bij de wedstrijdselectie van AZ. De Noorse rechtsback, die maandag door AZ werd gecontracteerd, krijgt nog even de tijd om te wennen.

Door Theo Brinkman - 2-2-2017, 20:35 (Update 2-2-2017, 20:35)

Svensson is door AZ overgenomen van Rosenborg BK. De Noorse club was op 10 januari begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Noorwegen heeft een zomercompetitie - het seizoen loopt er van maart tot november. Svensson heeft derhalve in december zijn 'grote vakantie' gehad en heeft niet hetzelfde wedstrijdritme als de rest van de AZ-selectie.

AZ heeft Svensson niet op stel en sprong nodig, aangezien de club met Mattias Johansson een ervaren rechtsback heeft. Maar omdat Johansson geschorst is voor de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon, op 16 februari, hoopt AZ dat Svensson tegen die tijd klaar is om te spelen.