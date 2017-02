Tim Krul draait in zijn eentje warm bij AZ

Tim Krul tijdens zijn eerste training als speler van AZ, woensdagmiddag. Terwijl de selectie vrij was, ging Krul alvast aan de gang. Foto Theo Brinkman

WIJDEWORMER - Hoewel de selectie van AZ woensdag een vrije dag had, stapte Tim Krul ’s middags toch het trainingsveld op. De keeper wilde wat ‘extra meters’ maken, omdat hij de dagen ervoor niet op het veld had gestaan. De twee laatste dagen van de transferperiode waren voor Krul vooral een kwestie van reizen, wachten, reizen en praten.

Door Theo Brinkman - 1-2-2017, 16:41 (Update 1-2-2017, 16:41)

Aan het eind van die twee dagen werd Krul (28) dinsdagavond door AZ vastgelegd voor de rest van het seizoen. AZ huurt hem van Newcastle United. Voor de club betekent dat normaal gesproken – als Krul zijn oude niveau haalt – een versterking van de selectie. De speler op zijn beurt krijgt door deze stap de mogelijkheid zich weer op het hoogste niveau te meten. Want de laatste grote wedstrijd die hij speelde, dateert van oktober 2015: Kazachstan-Nederland.

In die EK-kwalificatiewedstrijd liep Krul een zware knieblessure op. Hij scheurde een kruisband. De rest van het seizoen 2015-2016 moest hij daardoor missen. Omdat hij in de zomer van 2016 nog niet geheel fit was, verhuurde Newcastle United de keeper aan Ajax. Het was de bedoeling dat Krul daar na enkele weken van verder revalideren de eerste keeper zou worden, als opvolger van de naar Barcelona vertrokken Jasper Cillessen.

Het liep allemaal anders. Krul was minder snel fit dan gehoopt en in de tussentijd deed André Onana het boven verwachting goed in het doel van Ajax.

Krul speelde wel wedstrijden, maar hij deed dat bij Jong Ajax in de eerste divisie. Afgelopen maandag zou hij ook weer met Jong Ajax in actie komen tegen Almere City, maar daar ging voor hem een streep door. Hij vloog maandagavond naar Londen om bij Watford een medische keuring te ondergaan. ,,Dinsdag was ik daar druk mee in de weer, ik moest naar verschillende plekken in Londen, toen ik opeens appjes en belletjes kreeg dat AZ serieus belangstelling had’’, zegt Krul. Hij was er voor zichzelf daarna snel uit, zegde Watford af, gaf zijn jawoord aan AZ en vloog dinsdagavond naar Amsterdam.

Eenmaal op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer werden snel zaken gedaan. Tot een uitgebreide medische keuring kwam het niet eens meer. ,,Ze weten dat ik fit ben. Ik heb ook zes, zeven wedstrijden bij Jong Ajax gespeeld. Geen probleem’’, zegt Krul.

Als Krul zaterdag met AZ tegen PSV speelt, is dat opmerkelijk genoeg de eerste keer dat hij in de eredivisie in actie komt. Hij ging als tienertalent vanuit de jeugdopleiding van ADO Den Haag naar Newcastle United en werd door die club later voor korte perioden verhuurd aan Falkirk en Carlisle United.