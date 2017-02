Trainen, ja, ook op de PlayStation

Foto Ed van de Pol De training van Aristote Ndunu (links), Jordy Hilterman en begeleider Jim Lehmann.

ALKMAAR - Hoewel de selectie van AZ dinsdag weer op de Kalverhoek aan de slag ging, werd er in het stadion toch getraind door een AZ-speler. Hoog in het stadion werkte Aristote Ndunu aan zijn techniek en zijn tactiek op de PlayStation, begeleid door een trainer en door ‘clubgenoot’ Jordy Hilterman.

Door Theo Brinkman - 1-2-2017, 12:29 (Update 1-2-2017, 12:29)

E-sporters zijn net ’echte’ voetballers: met trainers, zaakwaarnemers en wedstrijden

Aristote Ndunu gaat namens AZ spelen in een nieuwe competitie die maandag van start gaat: de E-divisie, waarbij de ‘e’ staat voor ‘electronic’. In de E-divisie nemen alle achttien eredivisieclubs het tegen elkaar op. Niet op het veld, maar op de PlayStation. En wie wil, kan de wedstrijden tussen de gamers bekijken via internet.

Voor de meeste ouderen is het een onbegrijpelijk verschijnsel, maar jongeren knipperen niet met hun ogen. Als iedereen over de hele wereld FIFA speelt op de PlayStation, waarom dan voetbalclubs niet? En waarom zou je er dan niet naar kijken via bijvoorbeeld Twitch?

Net ’echt’ voetbal

AZ presenteerde Ndunu, een 20-jarige student uit Katwijk, drie weken geleden. Net als bijvoorbeeld Ajax pakte AZ de presentatie groots aan. De contractondertekening was in de persruimte, Ndunu kreeg een officieel shirt met zijn naam en het nieuws werd via de clubkanalen breed verspreid.

Bij de presentatie werd Ndunu geflankeerd door Jim en Sidney Lehmann. Want e-sport lijkt steeds meer op het ‘echte’ voetbal. Ook de serieuze e-sporters hebben een zaakwaarnemer en een trainer. Zo wordt Ndunu begeleid door het bedrijf ECV, een afkorting die staat voor E-sports Club Visualize.

Trainingen

,,Ja, trainen is nodig’’, zegt Ndunu, die het tijdens de training opneemt tegen Hilterman. Hilterman, in het ‘echte’ voetbal speler van FC Volendam, wordt net als Ndunu begeleid door ECV. Onderdeel van die begeleiding zijn de trainingen.

,,Je kunt natuurlijk prima thuis spelen, maar het is goed om van een ander te horen wat je goed en fout doet’’, zegt Hilterman. ,,Het kan best zijn dat ik vaak op dezelfde manier doelpunten tegen krijg. Zelf heb je dat niet in de gaten, maar een trainer wel. Die kan er dan voor zorgen dat je dingen anders gaat doen.’’

FC Volendam

Hilterman werd in 2015 officieus Nederlands kampioen FIFA16. Dat succes verraste hemzelf destijds ook. ,,Ik speel het niet vaak. Ik voetbal liever op een echt veld dan op een scherm’’, zei hij destijds. Inmiddels combineert hij dus beide werelden. Hilterman zit in de A-selectie van FC Volendam en is ook op de spelcomputer relatief succesvol.

Goede opleiding

Ndunu en Hilterman vertonen opvallende overeenkomsten. Beiden zijn twintig jaar, hebben een goede opleiding en voetballen op niveau. Ndunu voetbalt bij amateurclub Katwijk (‘al gaat dat nu moeilijker worden omdat ik veel tijd kwijt ben aan mijn werk voor AZ’), hij volgt de opleiding commerciële economie aan de Haagse Hogeschool en deed een ‘pre-master’ aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hilterman deed het CIOS (niveau 3), oriënteert zich op een volgende opleiding en voetbalt in de eerste divisie bij FC Volendam.

Daarmee passen ze precies in ’het plaatje’ van ECV. ,,Succesvolle gamers zijn geen jongens zijn die hele dagen achter de spelcomputer zitten’’, zegt Jim Lehmann. ,,Het zijn juist spelers die een balans hebben gevonden tussen het gamen en de andere activiteiten in hun leven.’’

Hij hanteert een soort van ‘schijf van vijf’. Gamen is een van de vijf onderdelen, naast studie, sociale activiteiten, slapen en sporten. ,,Deze jongens zijn pienter en hebben een sterke persoonlijkheid. Ze gamen niet meer dan twee uur per dag. Het gaat erom dat ze die tijd gebruiken om echt béter te worden. Daarin onderscheiden dit soort spelers zich van jongens die thuis als het ware gedachteloos urenlang achter de spelcomputer zitten.’’