AZ strikt keeper Tim Krul in laatste uren

Foto Ed van de Pol Tim Krul (links) en Max Huiberts, directeur voetbalzaken van AZ.

WIJDEWORMER - Wat bij AZ dertig dagen lang een rustige transferperiode was, mondde in de laatste twee dagen toch nog uit in een drukte van belang.

Door Theo Brinkmant.brinkman@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 23:02 (Update 31-1-2017, 23:20)

Max Huiberts: ’Als je iemand met zoveel ervaring kunt halen, moet je die kans pakken’

Maandag werd Jonas Svensson vastgelegd, dinsdagochtend werd Robert Mühren uitgezwaaid en vervolgens kwam dinsdagavond de grootste ‘klapper’. Om half tien, enkele uren voor het sluiten van de winterse transfermarkt, wandelde doelman Tim Krul het trainingscomplex de Kalverhoek op. De achtvoudig international wordt door AZ voor de rest van het seizoen gehuurd van Newcastle United.

’Zo gek kan het gaan’

’s Ochtends liep Krul nog rond bij Watford, dat hem eveneens wilde huren. Maar voordat hij daar had getekend, kreeg hij een belletje van AZ. ,,Zo gek kan het gaan in het voetbal. De kans op speeltijd is voor mij bij AZ groter dan bij Watford. Daarom ben ik voor AZ gegaan, want voor mij was het uitgangspunt dat ik weer minuten moet gaan maken’’, zegt Krul, die ervan uitgaat dat hij zaterdag in de thuiswedstrijd tegen PSV meteen in de basis staat.

’Laten zien dat ik de oude ben’

Krul (28) staat onder contract bij Newcastle United, maar die club liet hem eind augustus op huurbasis naar Ajax gaan omdat hij aan het revalideren was van een knieblessure. Krul zou echter geen minuut spelen bij Ajax, omdat André Onana het boven verwachting goed deed. Nog een half jaar reserve zijn in Amsterdam zag Krul niet zitten en dus gaf hij aan weer te willen vertrekken. ,,Ik voel dat ik na mijn blessure nu weer de oude ben. Dat wil ik graag laten zien. Hier kan dat’’, zegt Krul.

Sergio Rochet

Het op het allerlaatste moment binnenhalen van Krul is een duidelijk signaal: AZ is niet tevreden over doelman Sergio Rochet, al zegt Max Huiberts het iets voorzichtiger. ,,We denken dat we hier op de korte termijn sterker van worden. Als je je kunt versterken met iemand die zoveel ervaring heeft, moet je die kans pakken’’, zegt Huiberts. ,,Dit zal voor Sergio wel even een teleurstelling zijn, ja. Maar zijn contract loopt nog door. Hij kan zich weer laten zien.’’

WK 2014

Voor Krul betekent zijn komst naar AZ een hereniging met Ron Vlaar. Hij maakte de centrale verdediger mee tijdens het WK van 2014 in Brazilië. Krul was bij dat toernooi reservekeeper van Oranje, maar kwam in de kwartfinale tegen Costa Rica toch in actie. Bondscoach Louis van Gaal liet Krul in de slotfase van de verlenging invallen voor Jasper Cillessen, omdat hij dacht dat Krul het beter zou doen in een strafschoppenserie. Die zet werkte. Krul stopte twee penalty’s en Oranje haalde de halve finale.

Robert Mühren

Eerder op de dag had AZ Robert Mühren laten vertrekken naar Zulte Waregem. Daar lag voor de aanvallende middenvelder een contract van maar liefst vierenhalf jaar klaar. ,,Zulte Waregem had al langer belangstelling. Ik wilde eigenlijk wachten tot komende zomer, maar ze wilden me zo graag nu al hebben dat ik deze kans niet kon laten lopen’’, zegt Mühren.

AZ gunde hem de transfer van harte. ,,Het was duidelijk dat Robert deze transfer dolgraag wilde. Bij ons liep zijn contract aan het eind van dit seizoen af. Als hij dan zó’n aanbieding krijgt, mag je hem die kans niet ontnemen, vind ik’’, zegt trainer John van den Brom, die de instelling van Mühren prijst. ,,Robert is bij ons altijd een perfecte prof geweest. Dat weeg je ook mee op zo’n moment. Als je geeft, krijg je terug. Daarom wilden we hem niet tegenhouden. De club was tevreden met het bod van Zulte Waregem en de speler was dolblij. Dan zeg ik als trainer ook: doen. Ik gun het Robert van harte.’’

Plotseling afscheid

Zo kwam er na tweeënhalf jaar toch nog plotseling een einde aan zijn verblijf bij AZ. Mühren stond dinsdagochtend zelfs nog op het trainingsveld bij AZ toen alle lichten voor de transfer op groen gingen. Nog tijdens de training nam hij afscheid van zijn ploeggenoten, om daarna zo snel mogelijk naar België te gaan.