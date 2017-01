AZ wil op de valreep Tim Krul binnenhalen

Tim Krul in het shirt van Oranje. Foto ANP

ALKMAAR - AZ probeert op de laatste avond van de transfertermijn doelman Tim Krul nog toe te voegen aan de selectie. Het wordt een race tegen de klok: de transfertermijn sluit dinsdagavond om twaalf uur.

Door Theo Brinkman - 31-1-2017, 20:04 (Update 31-1-2017, 20:04)

Tim Krul (28), achtvoudig international van Oranje, staat nog onder contract bij Newcastle United, maar die club liet hem eind augustus op huurbasis naar Ajax gaan. Krul was op dat moment aan het revalideren van een knieblessure. Ajax wilde Krul er ondanks die revalidatie bij hebben, omdat de club na het vertrek van Jasper Cillessen naar Barcelona verlegen zat om een keeper met ervaring. Als Krul eenmaal fit was, zou hij gaan spelen, was de verwachting.

Het herstel van Krul duurde echter langer dan verwacht en in de tussentijd deed André Onana het goed in het doel van Ajax. Trainer Peter Bosz zag geen aanleiding Onana te vervangen, ook niet toen Krul fit was. Zelfs op de bank was geen plek voor Krul. Bosz koos voor Diederik Boer als tweede keeper achter Onana. Krul wilde daarom vertrekken bij Ajax.