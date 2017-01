Derrick Luckassen: geen Afrikaanse tackles meer

Foto Ed van de Pol Derrick Luckassen, afgelopen woensdag tegen Heerenveen. ,,Hij is volwassen in zijn spel geworden’’, zegt trainer John van den Brom.

ALKMAAR - Derrick Luckassen is in zijn derde seizoen bij de A-selectie van AZ uitgegroeid tot vaste waarde. Alleen zijn positie in het veld staat niet vast: hij speelt soms rechtsback, soms centrale verdediger en regelmatig verdedigende middenvelder. ,,Je ziet dat hij dit seizoen vertrouwen heeft, op welke plek hij ook speelt’’, zegt trainer John van den Brom.

Door Theo Brinkman - 28-1-2017, 9:38 (Update 28-1-2017, 9:38)

Verdediger zwerft door het elftal, maar is wel vaste waarde bij AZ geworden

Woensdag loodste Luckassen AZ naar de halve finale van het bekertoernooi door tegen Heerenveen het enige doelpunt te maken. Met een krachtige kopbal tekende hij voor de 1-0. Na zijn goal trok Luckassen een sprint naar de zijlijn, waar hij assistent-trainer Leeroy Echteld in de armen sprong. De twee hebben een uitstekende band. Echteld, die een jaar geleden aan de technische staf werd toegevoegd, praatte het afgelopen jaar veel met Luckassen. ,,Op het moment dat hij op de rails staat, hoef ik niet tegen hem te zeggen ‘je staat op de rails’. Maar op het moment dat ie er even afglijdt, ben ik er’’, zegt Echteld.

Centrale verdediger

Luckassen (21) vindt zichzelf een centrale verdediger – en dat spreekt hij ook steeds uit – maar juist op die positie heeft hij bij AZ veel minder vaak gespeeld dan als rechtsback en als middenvelder. Dat begon al bij zijn debuut, in augustus 2014, toen hij rechtsback stond. In het centrum van de verdediging krijgen andere spelers al tweeënhalf jaar de voorkeur: Jeffrey Gouweleeuw, Wesley Hoedt, Jop van der Linden, Ron Vlaar, Stijn Wuytens en Rens van Eijden. Als Luckassen op die plek speelde, had dat meestal te maken met blessures of schorsingen.

Trotse jongen

Dit seizoen heeft hij zich erbij neergelegd dat de trainer hem vooral op andere posities neerzet. Afgelopen zomer maakten anderen hem duidelijk dat het geen zin had om te blijven mokken. ,,Derrick is een heel trotse jongen, hij vindt de rechtsbackpositie gewoon niks’’, zegt Echteld. ,,Nou, prima. Het is goed als je precies weet wat je wilt. Maar ik heb tegen hem gezegd ‘het belangrijkste is dat je gaat spelen, het maakt niet uit op welke plek. Als je dan zorgt dat je heel goed speelt, komen er gerust weer kansen op andere posities’.’’

Verhuren

Er was in de zomer ook sprake van dat Luckassen verhuurd zou worden. Dat leek Echteld een slecht idee. ,,Waarom zou je naar een mindere club gaan als je het bij AZ eigenlijk nog niet eens geprobeerd hebt? Je moet eerst zorgen dat je er hier alles aan doet om de top te halen. Dat je van een jeugdspeler een echte prof wordt. Dat je, als er iets fout gaat, eerst naar jezelf kijkt en bedenkt ‘hoe kan ik dat verbeteren’. Dat je elke dag goed traint. Het is niet zo dat hij dat allemaal niet deed, maar hij is het béter gaan doen. Spelers denken ook te makkelijk over zo’n verhuurperiode. ‘Oh, dan ga ik naar een kleinere club, dan speel ik daar elke week en dan komt alles goed’. Maar zo werkt het niet. Het gaat om die instelling bij jezelf.’’

Rode kaarten

Vorig seizoen bewees Luckassen zichzelf op twee momenten een slechte dienst. Juist in wedstrijden waarin hij centrale verdediger speelde kreeg hij een rode kaart: uit tegen PSV en uit tegen Roda JC. Door die tweede rode kaart en de schorsing die daarop volgde, werd Stijn Wuytens opeens centrale verdediger. Die deed dat zo goed dat hij de rest van het seizoen op die positie bleef staan.

Gekke dingen

Dit seizoen is Luckassen rustiger. ,,Hij wordt heel volwassen in zijn spel’’, zegt Van den Brom. ,,We zien niet meer de Derrick die soms gekke dingen deed. Neem afgelopen woensdag: er waren momenten waarop hij de bal te ver voor zich uit speelde. Vorig jaar zou hij er dan misschien ‘een Afrikaanse tackle’ uit hebben gegooid. Nu niet. Daarin heeft hij zich ontwikkeld.’’

Ronald de Boer

Dat Ronald de Boer bij Fox Sports zei dat hij Luckassen meer een verdediger dan een middenvelder vindt, snapt Van den Brom wel. ,,Derrick heeft alles om een goede centrale verdediger te worden: hij is fysiek sterk, kan koppen en is snel. Maar ik vind dat hij ook op het middenveld goed uit de voeten kan. Hij kan nog rustiger aan de bal worden, ja, maar dat heeft ook te maken met ervaring. Hij heeft zich daarin al ontwikkeld en ik zie hem daar nog wel verder in groeien.’’