AZ met dezelfde elf tegen Vitesse [video]

John van den Brom: ,,Ik neem aan dat Vitesse net als wij een boost heeft gekregen van het bereiken van de halve finale.'' Foto Theo Brinkman

ALKMAAR - Als er geen nieuwe blessuregevallen bij komen, speelt AZ zondag tegen Vitesse in dezelfde opstelling als afgelopen woensdag tegen Heerenveen.

Door Theo Brinkman - 27-1-2017, 13:33 (Update 27-1-2017, 14:06)

Ook Rens van Eijden staat normaal gesproken weer in de basis. De centrale verdediger, die door een liesblessure lange tijd uit de roulatie was, bleek zijn rentree goed te hebben verteerd.

,,Mocht hij zaterdag toch een terugslag krijgen, dan moeten we bekijken of hij zondag wel kan spelen’’, zegt trainer John van den Brom. ,,Hij is er tenslotte een tijd uit geweest. Dus moet je wel in de gaten houden of hij twee wedstrijden kort achter elkaar aankan.’’

KNVB beker

AZ versloeg Heerenveen woensdag met 1-0 en plaatste zich daarmee voor de halve finale van het KNVB bekertoernooi. Een dag later haalde ook Vitesse de laatste vier van het bekertoernooi. Het won met 2-0 van Feyenoord.

,,Ik neem aan dat Vitesse daar net als wij een boost van heeft gekregen’’, zegt Van den Brom. ,,Vooral in de tweede helft kwamen ze los. Ik verwacht daarom dat ze tegen ons net zo gaan spelen: 4-3-3, met Nathan als aanvallende middenvelder.’’

'Droomloting'

Over de loting voor de halve finale kon Van den Brom alleen maar tevreden zijn. AZ speelt daarin thuis tegen eerstedivisieclub Cambuur. De andere halve finale is Sparta-Vitesse.

,,Als je bij AZ honderd mensen zou vragen wie ze het liefst zouden loten, hadden ze alle honderd ‘thuis tegen Cambuur’ gezegd. Dat is nou eenmaal zo. Kijk je naar de clubs die er nog in zitten, dan is dit een droomloting. Maar dat zegt tegelijkertijd helemaal niks. Je moet hem wel winnen. En we weten allemaal dat Cambuur in de vorige ronden Ajax en FC Utrecht heeft uitgeschakeld.’’

Vitesse-AZ, zondag 14.30 uur.

Opstelling AZ: Rochet; Johansson, Van Eijden, Wuytens, Haps; Seuntjens, Luckassen, Rienstra; Jahanbakhsh, Weghorst, Dos Santos.

(App-gebruikers zien een video hier)