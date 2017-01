Van den Brom: 'Strijdlust soms schitterend om te zien'

Derrick Luckassen, matchwinaar bij AZ, schudt een tegenstander af. Foto ANP

ALKMAAR - De trainers van AZ en Heerenveen waren het woensdagavond snel eens. Wie de betere ploeg was geweest, was overduidelijk. ,,Onze overwinning was niet helemaal verdiend, maar ik ben er wel super blij mee'', zei John van den Brom, trainer van AZ.

Door Theo Brinkman - 25-1-2017, 23:49 (Update 25-1-2017, 23:49)

AZ versloeg Heerenveen met 1-0, in een wedstrijd die door Heerenveen werd gedomineerd. ,,Het lijkt op het verhaal van zondag'', zei trainer Jurgen Streppel, refererend aan de uitwedstrijd tegen PSV, die door Heerenveen met 4-3 werd verloren. Ook in dat duel had Heerenveen uitstekend gespeeld. ,,Maar het gaat om de doelpunten, zo simpel is het. En net als zondag is een standaardsituatie ons fataal geworden. Voor de winterstop kregen we nul doelpunten tegen uit standaardsituaties, nu lopen we het twee keer op. Helaas, maar ook dat hoort erbij. Je moet een grote kerel zijn als je verliest. Eén ding is zeker: wij gaan de beker niet winnen. Laat dan John hem maar winnen, het is hem gegund.''

Naast Streppel zat Van den Brom nog na te genieten. ,,Ik ben blij met de strijdlust van het elftal. Op een gegeven moment kreeg Heerenveen weer een kans en gooiden twee spelers van ons zich met hun hele ziel en zaligheid voor de bal. Dat vond ik schitterend om te zien.''

Hij had zijn elftal enigszins aangepast aan Heerenveen. ,,Dat vind ik geen schande. Heerenveen is een van de best voetballende ploegen van de eredivisie. Dat hebben ze vanavond ook weer laten zien. Soms speelden ze ons scheel. Maar uiteindelijk is in het bekertoernooi het resultaat het enige dat telt.''

Voor AZ was het al de vijfde keer in zes jaar dat de halve finale werd gehaald. ,,Vorig jaar verloren we in de halve finale. Ons doel is het beter te doen dan vorig jaar. Dat kan nog. We zijn op weg.''