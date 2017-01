Heerenveen heeft de bal, AZ ’steelt’ de overwinning

Foto Ed van de Pol Het beslissende moment: Derrick Luckassen (links) kopt raak.

ALKMAAR - Het ging met hangen en wurgen, maar dat maakte de voldoening er voor AZ niet minder op. Na negentig zware minuten, waarin Heerenveen de veel betere ploeg was, sleepte AZ een 1-0 zege over de streep. Heerenveen had voor het overgrote deel van de wedstrijd de bal gehad, maar AZ pakte de zege.

Zo dwarsboomde AZ een dubbel Fries feest. Want nadat Cambuur eerder op de avond had gestunt door ten koste van FC Utrecht de halve finale te halen, dacht de grootste Friese club dat succes in Alkmaar te verdubbelen. Dat lukte Heerenveen echter niet, ondanks een groot speloverwicht en bijna zeventig procent balbezit. AZ liep er, vooral in de tweede helft, achteraan - maar daarmee overleefde het. Eén doelpunt, een kopbal van Derrick Luckassen na een corner, was voor AZ voldoende.

Matchwinnaar

Dat Luckassen daarbij keihard tegen de paal knalde, maakte hem niet uit. ,,Ik zag de paal wel, maar ik dacht ’dan ga ik er maar doorheen, maar die bal moet erin’’’, zei de matchwinnaar. ,,Hoe we hebben gewonnen, is niet belangrijk. We zijn door, dat telt. Ik wil wel eens een finale meemaken, en de andere boys ook.’’

AZ en Heerenveen ontlopen elkaar dit seizoen weinig. De clubs staan in de competitie gebroederlijk op de vierde plaats en eerder dit seizoen speelden ze gelijk (2-2) in Alkmaar. Het grote verschil zat hem in de generale repetities. AZ kon zaterdag niet overtuigen tegen Sparta (1-1). Heerenveen verloor weliswaar bij PSV (4-3), maar vloog af en toe over het veld, maakte drie goals en stal de harten van de neutrale kijker.

Aanpassingen

Dat verschil in vorm was in de eerste helft goed te zien. Het leuke combinatievoetbal kwam van Heerenveen, de iets opportunistischere tegenstoten kwamen van AZ, dat probeerde met veel snelheid uit te breken. Met het oog daarop ook had trainer John van den Brom gekozen voor de snelle Dabney dos Santos in plaats van Muamer Tankovic links voorin. Om het gevaar van Heerenveen in te dammen had hij bovendien Luckassen als verdedigende middenvelder geposteerd, wat ten koste ging van Robert Mühren.

Leuk en frivool

Al meteen in de beginfase pakte Heerenveen de draad van afgelopen zondag weer op. Het begon sterk, trok meteen het initiatief naar zich toe en probeerde AZ bij de strot te grijpen. En het liet maar weer eens zien dat er veel ‘voetballend vermogen’ in het elftal zit. Maar hoe leuk en frivool dat er ook allemaal uitzag, echt veel gevaar leverde dat aanvankelijk niet op: twee kansen voor Arber Zeneli en eentje voor Martin Ødegaard.

Kansen voor AZ

AZ, dat Rens van Eijden na bijna drie maanden afwezigheid (blessure) terug in de basis had, liet zich qua kansen ook niet onbetuigd. Weghorst en Ben Rienstra schoten allebei net naast en rechtsback Mattias Johansson stuitte van dichtbij op doelman Erwin Mulder.

Overlopen

Na rust kon AZ veel minder weerwerk bieden en werd het 25 minuten lang overlopen. Een voorsprong voor Heerenveen leek een kwestie van tijd. Twee keer ontsnapte AZ. Eerst redde Rochet met een prachtige reflex, niet lang daarna verprutste Stefano Marzo een enorme kans. Hij schoot van dichtbij hoog over nadat Rochet de bal had losgelaten.

AZ was rijp voor de slacht en kwam zelf nauwelijks nog voor het doel van Heerenveen. Counters smoorden al snel door balverlies van Weghorst of simpelweg door slordige passes. Het deerde niet. De ene kopbal van Luckassen was genoeg om te ontsnappen.