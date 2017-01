AZ naar halve finale KNVB-beker [video]

ANP AZ-speler Derrick Luckassen (M) in duel met Martin Odegaard (L) en Morten Thorsby van Heerenveen tijdens de KNVB-bekerwedstrijd. Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - AZ heeft woensdagavond de bekerwedstrijd tegen SC Heerenveen met 1-0 gewonnen. De Alkmaarders staan nu in de halve finale van de KNVB-beker.

Door Fokke Zaagsma - 25-1-2017, 22:36 (Update 25-1-2017, 23:36)

In Alkmaar scoorde Luckassen in de 71e minuut. Hij sprong bij de tweede paal boven iedereen uit en kopte raak.

De ruststand was 0-0.

AZ blijft op drie fronten strijden. De eredivisionist is ook nog actief in de Europa League.

De bezoekers uit Friesland hadden een groot deel van de wedstrijd het beste van het spel maar stonden voor de tweede keer binnen vier dagen met lege handen na een goed optreden. De club verspeelde zondag in de slotfase nog een voorsprong tegen PSV (4-3).

ANP Heerenveen kan zich ook tegen AZ niet belonen

Voor het eerst verscheen 'wonderkind' Martin Ødegaard aan de aftrap voor Heerenveen. Hij was na veertien minuten dichtbij de openingstreffer toen hij mocht uithalen maar doelman Sergio Rochet op zijn weg vond. Heerenveen speelde wat makkelijker met rasvoetballers als Sam Larsson, Reza Ghoochannejhad, Arber Zeneli en de achttienjarige Ødegaard.

Toch waren de beste kansen voor rust nog voor de thuisploeg. Wout Weghorst, Ben Rienstra en ook Mattias Johansson verzuimden doelman Erwin Mulder te passeren. Na de hervatting voorzag Heerenveen het veldoverwicht ook van doelprijpe kansen. Larsson en Reza misten van dichtbij doel en Stefano Marzo verzuimde te profiteren van een fout van doelman Rochet.

Zoals vaker in het voetbal profiteerde de onderliggende partij van de gebrekkige schotkracht van de dominante ploeg. Want het was Luckassen die AZ in de 71e minuut richting de halve finales kopte.

De persconferentie na afloop werd live gestreamd. U kunt die hier bekijken.

(App-gebruikers zien een video hier)

