AZ met twee wijzigingen in het basiselftal [video]

Bij AZ staan Rens van Eijden en Dabney dos Santos in de basis tegen Heerenveen.

ALKMAAR - AZ begint woensdagavond met een gewijzigd elftal aan de bekerwedstrijd (kwartfinale) tegen Heerenveen. Ten opzichte van de wedstrijd tegen Sparta, afgelopen zaterdag, staan er twee nieuwe spelers in het team.

Door Theo Brinkman - 25-1-2017, 19:40 (Update 25-1-2017, 20:08)

Rens van Eijden terug in de basis bij AZ

Rens van Eijden staat woensdagavond voor het eerst sinds begin november weer eens in de basis bij AZ. De centrale verdediger neemt de plek in van Derrick Luckassen, die doorschuift naar het middenveld.

Rens van Eijden staat voor het eerst sinds begin november weer eens in de basis. De centrale verdediger neemt de plek in van Derrick Luckassen, die doorschuift naar het middenveld. Dat gaat ten koste van Robert Mühren.

Van Eijden kwam op 3 november, uit tegen Maccabi Tel Aviv, voor het laatst in actie. Daarna stond hij lange tijd aan de kant met een liesblessure. De afgelopen twee weken speelde hij wel bij Jong AZ.

De andere nieuwe naam in het elftal is Dabney dos Santos. Hij speelt in plaats van Muamer Tankovic.

Tankovic en Mühren stonden zaterdag tegen Sparta (1-1) nog wel in de basis, maar beginnen nu dus allebei op de bank.

AZ - Heerenveen, 20.45 uur.

Opstelling AZ: Rochet; Johansson, Van Eijden, Wuytens, Haps; Seuntjens, Luckassen, Rienstra; Jahanbakhsh, Weghorst, Dos Santos.

