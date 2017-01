Rens van Eijden terug in de basis bij AZ

De training van AZ, dinsdag aan het eind van de middag, werd in dichte mist afgewerkt. Foto Theo Brinkman Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - Rens van Eijden staat woensdagavond voor het eerst sinds begin november weer eens in de basis bij AZ. De centrale verdediger neemt de plek in van Derrick Luckassen, die doorschuift naar het middenveld.

Door Theo Brinkman - 24-1-2017, 19:32 (Update 24-1-2017, 19:32)

Van Eijden kwam op 3 november, uit tegen Maccabi Tel Aviv, voor het laatst in actie. Daarna stond hij lange tijd aan de kant met een liesblessure. De afgelopen twee weken speelde hij wel bij Jong AZ.

Trainer John van den Brom liet zich dinsdagavond na de training niet uit over welke spelers hij het veld in stuurt voor de bekerwedstrijd (kwartfinale) tegen Heerenveen. ,,Iedereen is fit, op Ron Vlaar na, dus ik heb genoeg opties waar ik eventueel gebruik van kan maken. Maar welke dat zijn, dat zal iedereen woensdagavond wel zien.’’

'Gewéldige wedstrijd'

Afgelopen zondag zat Van den Brom in Eindhoven op de tribune bij PSV-Heerenveen (4-3). ,,Een gewéldige wedstrijd om te zien. Heerenveen speelde heel goed, was dominant. En dat in zo’n moeilijke uitwedstrijd. Met name die vier voorin zijn heel gevaarlijk. Ja, vier. Iedereen heeft het over die drie (Reza Ghoochannejhad, Sam Larsson en Arber Zeneli), maar ik vind dat je Pelle van Amersfoort daar ook bij moet pakken. Dat is een kwartet dat heel goed op elkaar is ingespeeld. En ze zijn gevaarlijk, hebben diepgang, scorend vermogen en wisselen veel van posities. Voor ons wordt het de uitdaging om dat tegen te gaan.’’

Hotel

Net als bij Europacupwedstrijden ging AZ na de (late) training naar een hotel om daar te overnachten. ,,Het is een ‘eenmalige’ wedstrijd, een bijzondere wedstrijd, er staat veel op het spel. Want ons doel is duidelijk: we willen naar de finale en die winnen.’’

AZ-Heerenveen, kwartfinale KNVB beker, woensdagavond 20.45 uur.