AZ wil verder met Dennis Haar en Leeroy Echteld

Foto ANP/Ed van de Pol Trainer John van den Brom, assistenten Dennis Haar en Leeroy Echteld en teammanager Frank Zaal.

ALKMAAR - AZ wil de contracten van de assistent-trainers Dennis Haar en Leeroy Echteld verlengen. Beide assistenten hebben een aflopend contract, maar als het aan de clubleiding ligt blijven beide trainers ook na dit seizoen bij AZ werken.

Door Theo Brinkmant.brinkman@hollandmediacombinatie.nl - 24-1-2017, 8:48 (Update 24-1-2017, 8:48)

,,Dennis en Leeroy werken al langer bij AZ, ze kennen de club goed en wat ons betreft gaan we daarom met ze verder’’, zegt Max Huiberts, directeur voetbalzaken van AZ. Handtekeningen zijn nog niet gezet. ,,Dat heeft ook geen haast. Het is nu januari. De verdere invulling moet nog besproken worden.’’

Ook hoofdtrainer John van den Brom heeft een aflopend contract. Of dat wordt verlengd, is nog even afwachten. Uiterlijk 1 maart geeft de club daar uitsluitsel over.

Dennis Haar (40) is al meer dan tien jaar in dienst van AZ. Hij begon er in 2006 in de jeugdopleiding. In 2011 werd hij trainer van Jong AZ en werd hij toegevoegd aan de technische staf van de A-selectie, als assistent van hoofdtrainer Gertjan Verbeek.

In de daaropvolgende jaren fungeerde Haar als assistent van achtereenvolgens Verbeek, Dick Advocaat, Marco van Basten en John van den Brom. In 2014 haalde hij het diploma Coach Betaald Voetbal, waarmee hij als hoofdtrainer aan de slag kan in de ere- en eerste divisie.

Leeroy Echteld (48) werkt sinds de zomer van 2014 bij AZ. Hij begon er als trainer van de B-junioren. In december 2015 werd hij assistent van Van den Brom, omdat er na het vertrek van Van Basten naar de KNVB een vacature was.