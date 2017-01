Sparta voetbalt zoals AZ zou willen

Centrale verdediger Derrick Luckassen zet AZ met een kopbal op een 1-0 voorsprong, tien minuten na rust. Foto ANP

ALKMAAR - AZ heeft zaterdagavond op eigen veld punten laten liggen tegen Sparta. Het kwam tegen de middenmoter niet verder dan 1-1 en op die uitslag viel niets af te dingen. Het ‘kleine’ Sparta voetbalde zoals van het ‘grotere’ AZ juist zou mogen worden verwacht: aanvallend, agressief en goed combinerend.

Door Theo Brinkman - 21-1-2017, 22:11 (Update 21-1-2017, 22:11)

Aan niets was te zien dat Sparta een bijzonder magere reeks achter de rug had, met slechts één overwinning in de laatste twaalf wedstrijden. Menig club zou na zo’n serie ervoor kiezen om een uitwedstrijd te beginnen met afwachtend, verdedigend spel. Kijken of er een punt te halen valt. Sparta niet. Het speelde juist aanvallend en probeerde AZ het voetballen moeilijk te maken door al snel druk te zetten op de opbouw. Daar had AZ geen antwoord op. Net zo min hadden spelers en staf na afloop een antwoord op de vraag hoe het kon gebeuren dat het elftal zo’n slechte eerste helft afleverde.

,,Onbegrijpelijk. We hebben meer dan een week naar deze wedstrijd toe kunnen werken, en dan begin je zo slecht en vooral slap. We hebben in de rust met drie trainers tegelijk geprobeerd die gasten bij de les te krijgen’’, zei trainer John van den Brom. ,,We hebben eerder dit soort wedstrijden gehad, maar ik had gedacht dat we dit achter ons hadden gelaten. Dit is gewoon niet te accepteren. Je gaat bijna denken dat de spelers er te makkelijk over denken tegen dit soort tegenstanders. Maar goed, ik wil het ook niet alleen bij de spelers neerleggen. Het is ook mijn taak om te zorgen dat er energie in de ploeg zit, dat ze scherp zijn.’’

Na rust leek AZ de wedstrijd alsnog met minimale cijfers te gaan winnen dankzij een kopbal van centrale verdediger Derrick Luckassen in de 54e minuut. Tekenend was dat die ene treffer voortkwam uit een standaardsituatie. Luckassen kopte raak na een vrije trap van Muamer Tankovic. Voetballend had AZ weinig kansen weten te creëren. Pas na die 1-0 was er een fase waarin het gevaarlijker werd.

In de slotfase liet AZ alsnog de overwinning glippen. Een kwartier voor tijd kwam het eerst nog goed weg toen Thomas Verhaar op de paal schoot, maar in de slotminuten viel de gelijkmaker toch nog. Invaller Mathias Pogba, een broer van wereldster Paul Pogba, klopte Ridgeciano Haps in de lucht en kopte de bal langs doelman Sergio Rochet.

AZ-Sparta 1-1

54. Luckassen 1-0, 87. Pogba 1-1.

AZ: Rochet; Johansson, Luckassen, Wuytens, Haps; Seuntjens, Mühren (76. Van Overeem), Rienstra; Jahanbakhsh (90. Bel Hassani), Weghorst, Tankovic (79. Dos Santos).

Sparta: Kortsmit; Dumfries, Breuer (69. Vriends), Van Drongelen, Floranus; Sanusi (61. Mendes da Silva), Spierings, Dijkstra; Verhaar, Van Moorsel, Calero Ruiz (79. Pogba).