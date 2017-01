Mendes da Silva: Volwassen geworden bij AZ

Foto ANP David Mendes da Silva na afloop van de verloren wedstrijd van Sparta tegen FC Utrecht.

ROTTERDAM - Ruim zes jaar na zijn vertrek keert David Mendes da Silva zaterdagavond terug in het stadion van AZ. Als speler van Sparta dit keer.

Door Theo Brinkman - 21-1-2017, 16:23 (Update 21-1-2017, 16:23)

Een basisplaats verwacht hij niet, hij is al blij met een invalbeurt. Mendes da Silva, sierlijke steunpilaar van het kampioensteam van AZ in 2009, zit in de nadagen van zijn carrière en dat weet ie. ,,Ik ben God dankbaar voor de mooie loopbaan die ik heb gehad. Dat je door het voetbal zoveel moois mag meemaken,...