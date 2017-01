AZ met dezelfde elf tegen Sparta

Trainer John van den Brom tijdens de training van vrijdagochtend. Foto Theo Brinkman

ALKMAAR - AZ speelt zaterdagavond tegen Sparta met hetzelfde elftal als vorige week tegen Go Ahead Eagles.

Door Theo Brinkman - 20-1-2017, 14:43 (Update 20-1-2017, 14:54)

Die wedstrijd in Deventer leverde een 1-3 overwinning op. Trainer John van den Brom ziet geen redenen om het elftal te veranderen. ,,We zijn goed uit de winterstop gekomen en hebben tegen Go Ahead een goed resultaat geboekt. Dit elftal verdient het vertrouwen. Natuurlijk zijn er altijd nog dingen die beter kunnen, dat wel. Het was vorige week bijvoorbeeld frustrerend om te zien hoe de corners werden genomen. Daar hadden we op de trainingen meer aandacht aan besteed, maar ze leverden tegen Go Ahead niets op. Op de training van vandaag werden ze fantastisch genomen. Hopelijk gebeurt dat morgen in de wedstrijd ook'', aldus Van den Brom na de vrijdagtraining.

De twee centrale verdedigers Rens van Eijden en Jop van der Linden zijn er tegen Sparta niet bij, ook niet op de bank. Ze spelen zaterdagmiddag met Jong AZ tegen Kozakken Boys. De bedoeling is dat ze de wedstrijd vol maken. ,,Dat is dan de laatste stap in hun herstelproces'', zegt Van den Brom over de twee verdedigers die terugkomen van lange blessures.

AZ-Sparta, zaterdag 18.30 uur.

Opstelling AZ: Rochet; Johansson, Luckassen, Wuytens, Haps; Seuntjens, Mühren, Rienstra; Jahanbakhsh, Weghorst, Tankovic.