Van den Brom: 'De voetballerij bestaat uit geruchten'

John van den Brom, vrijdagochtend op het trainingsveld van AZ. ,,Ik heb het gevoel dat ik me moet verantwoorden voor iets waar ik niets aan kan doen.'' Foto Theo Brinkman

ALKMAAR - De voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Sparta werd voor AZ en trainer John van den Brom vrijdagochtend kortstondig verstoord door berichten over de toekomst van Van den Brom.

Door Theo Brinkman - 20-1-2017, 13:15 (Update 20-1-2017, 13:22)

Een Israëlische journalist meldde donderdagavond via Twitter dat alles erop wees dat Van den Brom binnen 48 uur zou worden gepresenteerd als nieuwe trainer van Maccabi Tel Aviv. ,,En vervolgens zijn er allerlei websites die daar een stuk over maken. Dat verbaast me’’, zegt Van den Brom na de vrijdagtraining. ,,Maar ja, ik kan er niks mee, met zulke berichten. Ik heb zelf niks gehoord en mijn zaakwaarnemer ook niet. Dan is er dus niks aan de hand en wil ik er eigenlijk helemaal geen aandacht aan geven.''

,,Maar ondertussen heeft iedereen het er natuurlijk over, ook de spelers en de staf. Dan krijg je het gevoel dat je je moet verantwoorden voor iets waar je helemaal geen invloed op hebt en waar je niks aan kunt doen. Dat vind ik altijd vervelend'', zegt Van den Brom. ,,Voorafgaand aan de training heb ik even het woord genomen en gezegd ‘de voetballerij bestaat uit geruchten en dat is in dit geval ook weer zo. Er is niets aan de hand. Dus laten we de focus houden op de wedstrijd van morgen, want dat is veel belangrijker.’ Klaar. Niet meer en niet minder.’’

Maccabi, dat in de groepsfase van de Europa League nog tegenstander van AZ was, had tot voor kort Shota Arveladze als trainer. Begin januari ontsloeg de club hem. ,,Soms werkt iets niet zoals vooraf verwacht’’, zei Jordi Cruijff, technisch directeur van Maccabi, daar toen over. ,,Dat kan aan mij liggen, aan de spelers of aan de coach. In dit soort situaties is het beter om uit elkaar te gaan.’’

De Israëlische club laat weten niet op geruchten en speculaties van de media te reageren. Ook AZ gaat er niet op in. ,,Er wordt zoveel geroepen’’, zeggen de directeuren Max Huiberts en Robert Eenhoorn.