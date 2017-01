De strijd om AZ’s toptalent Myron Boadu

Foto Ed van de Pol Myron Boadu aan de bal tijdens een training met de A-selectie in het trainingskamp in Spanje, twee weken geleden.

ALKMAAR - Myron Boadu, het grootste talent in de opleiding van AZ, is afgelopen zaterdag zestien jaar geworden. Dat betekent dat hij nu een contract mag tekenen. De vraag is waar hij dat gaat doen. Bij AZ, de club waar hij al vanaf zijn twaalfde speelt, of toch bij een van de andere geïnteresseerde clubs?

Door Theo Brinkman - 18-1-2017, 11:13 (Update 18-1-2017, 11:15)

AZ hoopt van harte dat Boadu blijft, maar de concurrentie is groot. Clubs uit binnen- en buitenland dingen naar zijn hand. Bij grote Engelse clubs staat zijn...