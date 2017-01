Tumult, een prachtige goal en drie punten voor AZ

Foto Ed van de Pol Het mooiste doelpunt van de avond: Alireza Jahanbakhsh haalt van zo’n dertig meter uit en brengt AZ op 0-2.

DEVENTER - De eredivisie is weer begonnen en Deventer heeft het geweten. AZ pakte er de drie punten (1-3) tegen Go Ahead Eagles na een open, levendige wedstrijd en een tumultueuze slotfase, met twee penalty’s in de laatste vijf minuten.

Door Theo Brinkmant.brinkman@hollandmediacombinatie.nl - 13-1-2017, 23:13 (Update 13-1-2017, 23:13)

Tevreden de bus in na 1-3 overwinning op Go Ahead Eagles

Uitdagend, een tikkeltje provocerend, verliet Wout Weghorst het veld in de 88e minuut. Triomfantelijk in zijn handen klappend naar het thuispubliek. De spits had zijn werk gedaan, had AZ twintig minuten voor tijd op voorsprong gezet (0-1) en was dus weer doorslaggevend geweest. En omdat in de 85e minuut Alireza Jahanbakhsh de voorsprong van AZ had opgevoerd naar 0-2, kon Weghorst probleemloos gewisseld worden. De zege was binnen. Bovendien had Weghorst al een paar keer ruzie gemaakt met deze en gene - en daarvoor geel gekregen - en met het oog daarop was een wissel het veiligst.

Wankelen

Dat in de minuten na die wissel AZ nog zou wankelen, had niemand nog verwacht, maar gebeurde wel. Eerst kreeg Go Ahead Eagles een strafschop omdat Randy Wolters een gooi kreeg van Mattias Johansson. Jarchinio Antonia schoot raak en bracht daardoor zowaar de spanning nog terug voor de blessuretijd, waarin AZ het nog even benauwd kreeg. De opluchting was dan ook groot toen scheidsrechter Danny Makkelie bij een counter van AZ ook een penalty gaf na een overtreding op invaller Dabney dos Santos. De beslissende 1-3 werd van elf meter ingeschoten door Jahanbakhsh.

AZ kwam de – uiteindelijk hectische – overwinning toe, dat wel. Het had grote delen van de wedstrijd het betere van het spel gehad, al kon het niet zo domineren als het had gehoopt. Daarvoor was het regelmatig te slordig in balbezit en had het te weinig grip op het middenveld van Go Ahead Eagles.

Sneeuwhoopjes

In het waterkoude Deventer, waar de sneeuwhoopjes langs de lijn lagen, hield Go Ahead lang stand. De eenzame hekkensluiter van de eredivisie wist bovendien zelf ook nog diverse keren gevaarlijk te worden.

Om te proberen in de komende maanden degradatie af te wenden, haalde Go Ahead in de winterstop drie spelers op huurbasis. Twee van hen stonden tegen AZ direct in de basis: aanvaller Elvis Manu en middenvelder Pedro Chirivella. Voor Manu betekende dat een terugkeer in de eredivisie, anderhalf jaar nadat hij die verlaten had.

De oud-speler van Feyenoord en Cambuur liet af en toe iets aardigs zien en gaf de Go Aheadsupporters daardoor hoop op betere tijden. Hij was het ook die tekende voor het gevaarlijkste moment van de thuisploeg, na iets meer dan een kwartier spelen.

Kansen

AZ had op dat moment al op voorsprong moeten staan na een grote kans voor Ben Rienstra. Na een afvallende bal had hij rond de penaltystip alle tijd en ruimte om uit te halen, maar gehaast schoot hij over. Ook daarna waren de betere kansen voor AZ, dat bovendien halverwege de eerste helft een strafschop had moeten krijgen na een handsbal van Xandro Schenk. Op slag van rust kwam daar nóg een grote kans bij, maar Muamer Tankovic kopte van dichtbij recht in de handen van Eagles-doelman Theo Zwarthoed.

De slordigheden van de eerste helft hadden uiteindelijk geen gevolgen voor AZ, dat met een tevreden gevoel naar huis kon.

GA Eagles: Zwarthoed; Locigno, Fischer, Schenk, Achenteh; Duits, Chirivella, Ritzmaier (76. Crowley); Antonia, De Kogel (66. Maatsen), Manu (79. Wolters).

AZ: Rochet; Johansson, Luckassen, Wuytens, Haps; Seuntjens, Mühren (63. Bel Hassani), Rienstra; Jahanbakhsh, Weghorst (88. Friday), Tankovic (63. Dos Santos).