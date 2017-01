Robert Mühren hoeft niet meer weg bij AZ

Foto Ed van de Pol Medespelers bedanken Robert Mühren, alsof ze zeggen willen ’hier blijven, jij’, na zijn beslissende doelpunt tegen ADO Den Haag in oktober.

WIJDEWORMER - Bij de hervatting van de eredivisie, vrijdagavond, staat Robert Mühren ’gewoon’ weer in de basis van AZ. Hoewel dat eigenlijk helemaal niet zo gewoon is.

Door Theo Brinkmant.brinkman@hollandmediacombinatie.nl - 12-1-2017, 19:53 (Update 12-1-2017, 19:53)

Voor Mühren is de situatie bij AZ in een half jaar drastisch veranderd. Afgelopen zomer wilde hij de club verlaten, klaar als hij was met zijn reserverol. Toen dat niet lukte, zette hij zijn zinnen op een transfer in de winterstop. ,,In september dacht ik ‘zorgen dat ik tot de kerst fit blijf, en dan...