AZ onderzoekt aankoop van het stadion

foto ed van de Pol Directeur Robert Eenhoorn (tweede van rechts) aan het woord tijdens de nieuwjaarsreceptie van AZ. Ook Ron Vlaar, Max Huiberts en John van den Brom (v.l.n.r.) beantwoordden vragen.

ALKMAAR - AZ overweegt het stadion te kopen. Het stadion in Alkmaar is sinds 2010, na het faillissement van geldschieter DSB, eigendom van enkele ondernemers. Zij kochten het destijds uit de inboedel van het failliete DSB en verhuren het sindsdien aan AZ.

Door Theo Brinkman - 10-1-2017, 21:34 (Update 10-1-2017, 21:34)

Club zoekt naar manieren om vaste lasten te verlagen

,,We staan er financieel gezien nu erg goed voor, onder meer door de transferinkomsten van de laatste jaren’’, zegt Robert Eenhoorn, directeur algemene zaken van AZ. De grootste ’klapper’ daarbij was natuurlijk de verkoop van Vincent Janssen aan Tottenham Hotspur voor zo’n twintig miljoen euro. ,,We zijn nu aan het kijken hoe we het geld op zó’n manier kunnen gebruiken dat we AZ tot in lengte van jaren kunnen laten presteren op het niveau dat we willen. Het kopen van het stadion is een mogelijkheid. Daarmee brengen de we de jaarlijkse lasten omlaag.’’

Jaarlijkse huur

AZ betaalt jaarlijks ongeveer een miljoen euro huur aan de eigenaren, een groep ondernemers die samen de Stadion Alkmaar Beheer bv vormen. De ondernemers betaalden destijds zo’n vijftien miljoen euro voor het stadion.

Mede door het stadion te kopen hielpen ze AZ, dat destijds aan de rand van de afgrond stond. De club zat in het seizoen 2009-2010 door het faillissement van DSB met grote schulden en een begroting die bij lange na niet kon worden opgehoest. De hulp van de ondernemers - die de club ook een miljoenenkrediet gaven - was hard nodig.

De eigenaren van het stadion staan open voor een verkoop aan AZ. Het was hen er destijds slechts om te doen dat de club overeind zou blijven. Nu AZ weer helemaal gezond is, zien ze geen redenen om een verkoop aan de club te dwarsbomen. ,,Versneld een deel aflossen van de hypotheek op het nieuwe trainingscomplex is ook een mogelijkheid’’, zegt Eenhoorn. ,,Maar wat we ook doen: we willen genoeg geld achter de hand houden om op de transfermarkt slagvaardig te kunnen blijven.’’

Transfermarkt

Over die transfermarkt gesproken: op de nieuwjaarsreceptie van dinsdagavond herhaalde de clubleiding nog maar eens dat er deze maand geen transfers worden verwacht. ,,Zeg nooit nooit, want vorig jaar verwachtten we dat ook en toen was kort daarna opeens Jeffrey Gouweleeuw verkocht. Maar het is in elk geval niet onze intentie om spelers te verkopen of om nieuwe spelers te halen. We zijn tevreden over de selectie en willen deze groep bij elkaar houden’’, aldus Max Huiberts, directeur voetbalzaken. Ook trainer John van den Brom ziet geen noodzaak om spelers te halen.

Technische staf

Over de toekomst van de technische staf was er nog geen nieuws. De contracten van Van den Brom en de assistenten Dennis Haar en Leeroy Echteld lopen aan het eind van dit seizoen af. Van den Brom wil graag bij de club blijven (’ik heb het hier super naar mijn zin’), maar AZ neemt de tijd om daarover een beslissing te nemen. Club en trainer hebben de afspraak dat er 1 maart duidelijkheid moet zijn. De directie ziet daarom geen reden waarom ze nú al uitsluitsel zou moeten geven.

Speculatie en interpretatie

Dat daardoor ruimte ontstaat voor speculatie en interpretatie, nemen Huiberts en Eenhoorn voor lief. Zo worden Shota Arveladze (ontslagen bij Maccabi Tel Aviv) en Ron Jans (vertrekt bij PEC Zwolle) al volop genoemd als mogelijke kandidaten voor AZ. ,,Wat er allemaal geroepen en geschreven wordt, daar kunnen we niets mee. En we trekken ons er ook niets van aan’’, aldus Eenhoorn.