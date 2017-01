De zorgen van Jahanbakhsh zijn verdwenen

Foto Ed van de Pol Alireza Jahanbakhsh. ,,Als voetballer wil je altijd spelen, maar het was goed van de trainer om het op deze manier te doen. Ik was te veel afgeleid.’’

BENAHAVIS - Hij was de smaakmaker van AZ in de eerste weken van het seizoen. Acties, assists, doelpunten: hij had het allemaal. Geen wonder dat Alireza Jahanbakhsh werd gemist toen hij in november en december ontbrak. Jahanbakhsh kreeg de tijd om zijn zieke moeder bij te staan.

Door Theo Brinkmant.brinkman@hollandmediacombinatie.nl - 9-1-2017, 14:52 (Update 9-1-2017, 14:52)

,,Voetbal is mijn leven. Ik heb Iran verlaten en ben naar Nederland gekomen voor het voetbal. Maar soms zijn andere dingen belangrijker. Familie gaat voor alles. Ik ben de club heel dankbaar dat ze zoveel...