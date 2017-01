AZ sluit trainingsweek af met 1-1 tegen Augsburg

Wout Weghorst is blij: hij heeft AZ op 1-1 gezet. Bekijk Fotoserie

MARBELLA - Op de laatste dag van het trainingskamp in Spanje heeft AZ zaterdagmiddag 1-1 gespeeld tegen FC Augsburg.

Door Theo Brinkman - 7-1-2017, 17:30 (Update 7-1-2017, 17:30)

Het duel werd gespeeld op het Marbella Football Center, een groot trainingscomplex waar in de winterstop veel clubs trainen en oefenwedstrijden spelen. Op de andere velden van het complex werkten tegelijkertijd ook NEC, PEC Zwolle en Sparta een oefenwedstrijd af.

Trainer John van den Brom stelde twee compleet verschillende elftallen op. Voor rust speelden de reserves, na rust speelde de basiself, met dien verstande dat Ridgeciano Haps er niet bij was. De linksback kreeg rust omdat hij wat knieklachte had. ,,We wilden er geen risico mee nemen. Dat is het niet waard’’, aldus trainer John van den Brom.

Op de positie van Haps speelde daarom de jonge Owen Wijndal.

De reserves wisten in de eerste helft nauwelijks gevaarlijk te worden. Na een goede aanval smoorde een schot van Joris van Overeem. Later probeerde Levi Garcia het met een schot, maar ook dat stuitte op een Augsburg-verdediger. Augsburg wist wel een keer te scoren. Bij een lage voorzet vanaf rechts miste AZ-verdediger Rens van Eijden de bal, waarna Takashi Usami eenvoudig de bal in het doel kon schuiven. Usami was uit het oog verloren door de andere verdedigers.

De basiself deed het in de tweede helft een stuk beter, waarbij aangetekend dat FC Augsburg ook met een ander elftal speelde. Het betere spel van AZ leidde tot de gelijkmaker van Wout Weghorst, die scoorde op aangeven van Alireza Jahanbakhsh.

John van den Brom was na de 1-1 gematigd tevreden. ,,Aan de uitslag hecht ik nooit waarde bij dit soort wedstrijden, maar wel aan de manier van spelen. Die viel me in de eerste helft tegen. Het lukte ons niet te doen waar we op getraind hebben. Na rust ging dat beter.’’

AZ, eerste helft: Olij; Lewis, Hatzidiakos, Van Eijden (23. Van der Linden), Schouten; Van Overeem, Bel Hassani, Til; Garcia, Friday, Dos Santos.

AZ, tweede helft: Rochet; Johansson, Luckassen, Wuytens, Wijndal; Rienstra, Mühren, Seuntjens; Jahanbakhsh, Weghorst, Tankovic.