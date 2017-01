Zeldzaam bezoek van Billy Beane aan AZ

Billy Beane (rechts) tijdens de training van AZ, in gesprek met (v.l.n.r.) René Neelissen, Robert Eenhoorn en Max Huiberts. Foto Theo Brinkman Bekijk Fotoserie

BENAHAVIS - All the way from the USA stond ie vrijdag opeens naast het trainingsveld van AZ in Spanje. Billy Beane, de Amerikaanse adviseur van AZ, keek geamuseerd toe hoe de spelers fanatiek een onderling toernooitje afwerkten. De telefoon kwam zelfs even uit de broekzak om foto’s en een filmpje te maken. ,,Mooi om de spelers zo mee te maken en ze even ‘live’ te zien. Of ik ze nog ga spreken? Nee, dat niet. Daar zitten zij niet op te wachten, en ik heb ze niets te vertellen.’’

Door Theo Brinkman - 7-1-2017, 8:47 (Update 7-1-2017, 8:47)