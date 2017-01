John van den Brom wil graag langer door bij AZ

John van den Brom. ,,Ik heb het super naar mijn zin bij AZ.'' Foto Ed van de Pol

BENAHAVIS - Als het aan John van den Brom ligt, is hij ook volgend seizoen nog trainer van AZ. Het is hem echter nog niet duidelijk of de club hem die kans geeft. Zijn contract loopt af en de clubleiding heeft nog niet met hem over volgend jaar gesproken.

Door Theo Brinkman - 7-1-2017, 8:26 (Update 7-1-2017, 8:26)

,,Ik heb het super naar mijn zin bij AZ’’, zegt Van den Brom in Benahavis, waar AZ op trainingskamp is. De trainingsweek wordt er vandaag afgesloten met een oefenwedstrijd tegen FC Augsburg.

Van den Brom begon in oktober 2014 bij AZ en is nu bezig aan zijn derde seizoen. ,,Het gaat in alle opzichten goed met de club en er zit nog rek in deze spelersgroep. Er komen weer jonge jongens door, en gezien de financiële situatie van de club moet het mogelijk zijn het niveau van de selectie op peil te houden. Ja, ik zou graag verder gaan. Maar het hangt van de club af en niet van mij. In mijn contract staat een optie voor verlenging. Die optie kan de club tot 1 maart lichten. Dus ik zal het wel horen van ze.’’