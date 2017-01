Billy Beane op bezoek bij AZ

Theo Brinkman Billy Beane (rechts) tijdens de training van AZ, in gesprek met de AZ-directeuren Max Huiberts en Robert Eenhoorn

BENAHAVIS - AZ heeft op het trainingskamp in Spanje bezoek gekregen van Billy Beane. De Amerikaan, bekend als oud-honkballer en als manager van honkbalclub Oakland Athletics, is sinds twee jaar als adviseur verbonden aan AZ.

Door Theo Brinkman - 6-1-2017, 13:50 (Update 6-1-2017, 13:50)

Hij bezoekt het trainingskamp in Spanje om er te vergaderen met de clubleiding van AZ. Naast de directie zijn ook de commissarissen René Neelissen en Joop Alberda aanwezig.

Dat AZ Beane in 2015 wist te strikken als adviseur, komt doordat Robert Eenhoorn, directeur algemene zaken van AZ, goed bevriend is met Beane. De twee kennen elkaar uit het Amerikaanse honkbal. Eenhoorn speelde jaren voor de New York Yankees.

Later meer over het bezoek van Billy Beane en over de invloed van de Amerikaan op het beleid van AZ.