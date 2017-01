AZ in Spanje: Ochtendloop met psychologisch effect

foto ed van de Pol Inspanningsfysioloog Niels Kok geeft voor de duurloop uitleg aan de spelers van AZ.

BENAHAVIS - Dat de vakantie definitief voorbij is, merkten de spelers van AZ dinsdag al vroeg. Op de eerste ochtend van het trainingskamp in Spanje moesten ze om half acht aantreden voor een duurloopje. In het donker maakten ze vervolgens hun eerste meters door het dorp Benahavis.

Door Theo Brinkman - 4-1-2017, 7:54 (Update 4-1-2017, 7:54)

Spelers van AZ elke dag om half acht al in actie

De vroege duurloop staat deze week elke dag op het programma. Het doel is niet alleen dat de spelers een lichamelijke prikkel krijgen, de technische staf denkt er ook een psychologisch effect mee te bereiken, zegt Niels Kok, de inspanningsfysioloog. ,,De duurloop is als het ware een extra training. Zo ervaren de spelers het trainingskamp als zwaarder. Ze moeten wat vroeger opstaan – dat is voor sommigen al een barrière – en ze moeten nu drie keer trainen op een dag. Ook dat ervaren ze als zwaar. Dat kan je later in het seizoen succes opleveren, omdat ze mentaal harder zijn dan de tegenstander.’’

iPad

Als de spelers na de duurloop terug zijn in het hotel, moeten ze op de iPad een vragenlijst invullen over hoe ze zich voelen. ,,Zo monitoren we elke dag hoe de spelers ervoor staan. Dat willen we weten voordat we aan de eerste veldtraining beginnen, want dan kunnen we daar rekening mee houden.’’

Uitslapen

De spelers staan uiteraard niet te springen om zo vroeg al in actie te moeten komen. ,,Nee, van mijn hoeft het niet zo nodig. En ik denk dat dat voor alle jongens geldt’’, zegt Ron Vlaar. ,,Maar ik heb niemand horen zeiken. Het is ook geen heel zware duurloop, hè. Vroeg? Nee, dit voelde voor mij juist als uitslapen. In de vakantie heb ik namelijk doorgetraind en stond ik elke ochtend om half zeven op’’, aldus Vlaar. Hij herstelde in de winterstop van een kuitblessure. ,,Vooral in de eerste week van de ‘vakantie’ heb ik veel getraind. Ik wilde hier fit aansluiten. Dat is gelukt. Het voelt nu goed.’’

Ook Wout Weghorst heeft geen moeite met de ochtendloop. ,,Een rustig loopje, de benen een beetje los maken. Valt wel mee. En ik sta thuis net zo vroeg op, dus dat vind ik ook niet erg.’’

Weghorst: ’huismus’

Vervelender vindt hij het trainingskamp op zich. Weghorst is er geen liefhebber van. ,,Ik ben een huismus. Ik ben ook niet ver weg op vakantie geweest. Drie dagen Parijs, dat was het. Ik vind het gewoon fijn om thuis te zijn. Trainingskampen zijn niet mijn ding. Ik slaap er minder, ben wat sneller geïrriteerd. Je kunt niet je eigen ding doen, je moet je meer aanpassen. Maar trainingskampen horen er nou eenmaal bij, en de omstandigheden zijn prima.’’

Vakantieschema’s

Om te zorgen dat alle spelers zich ‘op niveau’ zouden melden in Spanje, hebben ze allemaal een programma meegekregen voor de vakantie. ,,Dat programma is in de basis voor iedereen hetzelfde, maar verschilt op details per speler’’, zegt inspanningsfysioloog Kok.

Volle bak

Tot grote vreugde van trainer John van den Brom kwamen alle spelers ‘superfit’ terug. Maandag, bij terugkeer op de club, werd van alle spelers de conditie gemeten. ,,Ze stonden er top voor. Gelukkig. Als trainer heb je toch altijd een beetje angst dat ze te zwaar terug komen na de vakantie. Als dat zo is, verlies je zo een paar dagen met trainen. Dat is nu niet het geval. We kunnen volle bak draaien deze week.’’