AZ bijna compleet fit in Benahavis; één speler traint deels apart [video]

BENAHAVIS - AZ is dinsdag begonnen aan het trainingskamp in Spanje. Nadat de selectie ’s ochtends vroeg vóór het ontbijt al een duurloopje had gedaan, werd later op de ochtend de eerste training afgewerkt. Er zijn 31 spelers mee naar Benahavis, waar AZ maandagavond arriveerde. Daar, aan de Costa del Sol, blijft de selectie tot en met zondag.

Door Theo Brinkman - 3-1-2017, 19:16 (Update 3-1-2017, 19:16)

Ideaal voor trainer John van den Brom en de spelers: het trainingsveld ligt pal naast het hotel. Er gaat derhalve geen tijd verloren aan busritten. En mochten spelers en trainers hun swing nog willen oefenen, dan kan dat. Naast het trainingsveld ligt een oefenbaantje waar golfers kunnen trainen op hun afslag.

Slechts één speler is nog niet helemaal topfit. Rens van Eijden, die de laatste weken voor de winterstop moest missen door een liesblessure, traint deels met de groep en deels apart. Verder zijn er geen blessures.

AZ traint de komende dagen volop. De enige oefenwedstrijd staat gepland voor zaterdag. FC Augsburg is dan de tegenstander.