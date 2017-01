Talent Myron Boadu (15) met AZ op trainingskamp

ALKMAAR - AZ vertrekt deze maandag naar het zuiden van Spanje voor een trainingskamp van een week. Ook vier jeugdspelers maken de trip mee.

Door Theo Brinkman - 2-1-2017, 6:00 (Update 2-1-2017, 6:00)

Onder hen is ook het 15-jarige talent Myron Boadu, voor wie veel belangstelling is van buitenlandse clubs. Vooral Engelse topclubs willen Boadu graag contracteren.

Boadu wordt over twee weken zestien en mag dan zijn eerste profcontract tekenen. AZ heeft, ondanks de grote concurrentie uit Engeland, nog altijd goede hoop dat Boadu kiest voor een langer verblijf bij de club waar hij al enkele jaren in de opleiding speelt.

De drie andere talenten die zich een week lang mogen laten zien, zijn linksback Owen Wijndal (17), aanvaller Robin Schouten (18) en keeper Koen Bucker (20).

Van de A-selectie gaan alle spelers mee naar de Costa del Sol. Jop van der Linden, die de gehele eerste helft van het seizoen miste vanwege een blessure, sluit weer aan bij de groep.

FC Augsburg

In het trainingskamp speelt AZ één oefenwedstrijd. Daarin is Bundesligaclub FC Augsburg zaterdag de tegenstander. Bij FC Augsburg voetbalt Jeffrey Gouweleeuw, die precies een jaar geleden vanuit het trainingskamp van AZ tussentijds de overstap maakte naar de Duitse club.

AZ verblijft tot en met zondag in Benahavis, een plaatsje in de buurt van Marbella. De selectie vliegt zondagavond terug. Vrijdag 13 januari hervat AZ vervolgende de competitie met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles.