Stijn Wuytens dacht dat hij droomde

Het moment van AZ - Dundalk: keeper Gary Rogers heeft Stijn Wuytens getorpedeerd.

WIJDEWORMER - Een dag na de wedstrijd tegen FC Dundalk ging het bij AZ nog steeds bijna alleen maar over Stijn Wuytens. De Belgische middenvelder werd donderdag na een keiharde botsing met keeper Gary Rogers in zorgwekkende toestand per brancard van het veld gedragen. Wuytens is wonderlijk snel hersteld van de klap. Het liefst had hij zondag meegedaan in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

Door Arnold Aarts - 16-9-2016, 16:28 (Update 16-9-2016, 16:28)

Tot verbazing van alles en iedereen bij AZ verscheen Wuytens, bij wie een hersenschudding werd geconstateerd, vrijdagochtend gewoon...