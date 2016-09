AZ-trainer John van den Brom wil niets weten van onderschatting Dundalk

ALKMAAR - Nog voordat de journalist zijn vraag had afgemaakt, werd hij door John van den Brom onderbroken. ,,Nee, nee, nee, hier doe ik niet aan mee.’’ Als de AZ-trainer ergens aan hekel aan heeft, is het aan het kleineren van een tegenstander. Ook als het FC Dundalk is, waar alle voetballers een baan hebben naast hun voetbalcarrière.

Door Arnold Aarts - 14-9-2016, 19:14 (Update 14-9-2016, 19:14)

Besnik Hasi had het Van den Brom trouwens ook verteld, dat onderschatting levensgevaarlijk is tegen Dundalk. Zijn voormalige rechterhand bij Anderlecht is inmiddels coach...