AZ stuit op een basketbalcoach en een actuaris

Dundalk-spits David McMillan (rechts) in actie tegen Legia Warschau. McMillan werkt bij een architectenbureau in Dublin. Foto EPA

ALKMAAR - Bij architectenbureau O'Brien Finucane in Dublin moeten ze het deze week zonder hun collega David McMillan doen. McMillan heeft drie dagen vrij genomen omdat hij donderdagavond moet voetballen. McMillan is de spits van Dundalk FC, tegenstander van AZ in de Europa League.

Door Theo Brinkman - 14-9-2016, 12:16 (Update 14-9-2016, 12:16)

Ja, tussen de giganten van het Europese clubvoetbal is soms ook nog plek voor kabouters en Klein Duimpjes. AZ krijgt er eentje op bezoek. Van alle tachtig clubs in de groepsfase (32 in de Champions League, 48 in...