Matig AZ opgelucht na zege op Willem II

Alireza Jahanbakhsh haalt uit en zet AZ op voorsprong tegen Willem II. Foto ANP

ALKMAAR - AZ heeft de competitieonderbreking goed verteerd. Dat wil zeggen: het resultaat was goed. Het spel hield niet over en was soms ronduit matig. Maar bij de hervatting van de eredivisie, na een pauze vanwege de WK-kwalificatieinterlands, werd zaterdagavond wel Willem II verslagen (2-0). Door die overwinning handhaaft AZ zich na vijf wedstrijden in de subtop.

Door Theo Brinkman - 10-9-2016, 20:25 (Update 10-9-2016, 20:30)

Gemakkelijk ging het voor AZ niet. Willem II liet vooral in de eerste helft zien een heel aardig elftal te hebben, met de nodige dreiging. Willem II bleek bovendien niet bang om vanaf het begin de aanval te zoeken. Toch was de eerste goede kans van de wedstrijd voor AZ. Na dik tien minuten spelen legde Alireza Jahanbakhsh de bal op het hoofd van Fred Friday, maar de spits kopte van dichtbij recht op doelman Kostas Lamprou. Zo wacht Friday nog altijd op zijn eerste competitiedoelpunt voor AZ. De Nigeriaan was in de Europa League wel één keer trefzeker.

Na een kleine twintig minuten spelen kwam AZ alsnog op voorsprong. Jahanbakhsh schoot met zijn linkerbeen prachtig raak. Hoewel de bal niet in de hoek geplaatst was, stond Lamprou er als versteend naar te kijken. Met zijn goal bekroonde Jahanbakhsh een goede eerste helft. De buitenspeler bracht met zijn acties wat leven in de brouwerij. Een tegenvaller voor AZ was dat hij na rust niet meer terugkwam. Hij werd vervangen door Levi Garcia.

In het laatste kwartier voor rust kwam AZ twee keer goed weg. Eerst was er een handsbal van Derrick Luckassen in zijn eigen strafschopgebied – scheidsrechter Kuipers zag er geen strafschop in – en vervolgens een kans voor Erik Falkenburg. De middenvelder van Willem II schoot op de paal.

In de matige wedstrijd viel in de tweede helft nog minder te beleven dan voor rust. AZ kon of wilde het spel niet maken en liet het initiatief aan Willem II. Dat wist echter niet één kans te creëren. Alleen spits Fran Sol kopte een keer over na een hoekschop.

AZ deed het niet veel beter en moest in de slotfase maar hopen dat het de minimale voorsprong zou vasthouden. Dat lukte uiteindelijk, omdat Willem II niet bij machte was een gaatje te vinden in de hechte AZ-defensie, de enige linie die een voldoende haalde. In blessuretijd werd de marge zelfs nog iets vergroot. Invaller Levi Garcia profiteerde van een slippertje van Willem II-verdediger Darryl Lachman en rondde vervolgens koelbloedig af.

Vermeldenswaard was verder nog het debuut van Iliass Bel Hassani (hij viel in de tweede helft in voor Dabney dos Santos) en de rentree van Ben Rienstra. De middenvelder keerde terug na een afwezigheid van zo’n twee maanden door een gebroken middenvoetsbeentje.

AZ-Willem II 2-0

19. Jahanbakhsh 1-0, 90+. Garcia 2-0.

Scheidsrechter: Kuipers. Toeschouwers: 13.839.

AZ: Rochet; Johansson, Van Eijden, Vlaar, Haps; Luckassen, Van Overeem (84. Rienstra), Wuytens; Jahanbakhsh (46. Garcia), Friday, Dos Santos (68. Bel Hassani).

Willem II: Lamprou; Van Anholt, Lachman, Peters, Koppers (58. Heerkens); Ojo, Falkenburg, Van den Boomen; Croux (79. Andrade), Sol (71. Ogbeche), Haye.