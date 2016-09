AZ’er Bel Hassani: een straatjochie dat graag babbelt

Ed van de Pol Iliass Bel Hassani in een onderonsje met Fernando Lewis.

WIJDEWORMER - Hoewel hij pas een paar dagen speler van AZ is, wordt Iliass Bel Hassani er nu al gezien als een ’gangmaker’. Zo is hij: met zijn spontaniteit en zijn vlotte babbel is hij meteen aanwezig, nieuwe omgeving of niet.

Door Theo Brinkman - 7-9-2016, 9:47 (Update 7-9-2016, 9:49)

Bel Hassani (23) tekende vorige week een vijfjarig contract bij AZ, dat hem overnam van Heracles. Zo kwam alsnog zijn grote wens uit: een contract bij een club uit de top van de eredivisie.

De volgende dag komt hij het trainingscomplex op...