Louis van Gaal opent complex AZ op zijn 'Van Gaals'

Louis van Gaal met vier jeugdspelers van AZ die hem hielpen bij de openingshandeling. Foto Theo Brinkman

WIJDEWORMER - Louis van Gaal heeft zaterdagmiddag het nieuwe trainingscomplex van AZ geopend.

Door Theo Brinkman - 3-9-2016, 18:28 (Update 3-9-2016, 18:32)

Voordat Van Gaal de hoofdingang van het complex officieel opende, moesten vier jeugdspelers van de club een aantal ballen tegen een elektronische wand schieten. Toen het een tijdje duurde voordat de laatste, beslissende, bal tegen het juiste vlak werd geschoten, voerde Van Gaal de spanning voor de jochies op. ,,Wie kan de druk aan? Wie lukt het om met zoveel publiek toch goed te schieten?'', riep Van Gaal. Jasper Hartog schoot uiteindelijk de bal op de goede plek. ,,Jij mag met mij op de foto. Alleen jij. Want in topsport gaat het om de eerste plaats'', zei Van Gaal met een lach. Waarna hij nog wel met de drie andere jongens ook op de foto ging.

Van Gaal was de blikvanger bij de opening van de accommodatie, waar alle elftallen van AZ sinds deze zomer trainen. Nadat vorig seizoen de jeugdteams er al hun trainingen afwerkten, verhuisde in juni ook de A-selectie naar het nieuwe terrein.

Van Gaal was lovend over de faciliteiten. ,,Maar het is niet zo dat je automatisch goed presteert als je een geweldige accommodatie neerzet. Het gaat om het beleid van een club en om de mensen die er werken. Die maken het verschil. En dat is bij AZ heel goed voor elkaar. Er heerst bij deze club een topsportklimaat.''

De tribune van de nieuwe accommodatie heet sinds zaterdagmiddag de Michael Buskermolen Tribune. De oud-speler zelf onthulde het naambord. Buskermolen is de AZ-speler met de meeste wedstrijden voor de club achter zijn naam en gaat dan ook door het leven als 'mister AZ'.

Het trainingscomplex van AZ ligt op sportpark Kalverhoek in Wijdewormer, tegen de rand van Zaandam aan.