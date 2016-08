Markus Henriksen drie minuten voor het verstrijken van de deadline van AZ naar Hull

Markus Henriksen: een man van lastminutetransfers. Foto ANP

ALKMAAR - Markus Henriksen verruilt AZ voor Hull City. De transfer van de 24-jarige middenvelder was in de nacht van woensdag op donderdag om 00.57 uur een feit. Dat was drie minuten voor het einde van de transfertermijn.

Door Theo Brinkman - 1-9-2016, 1:32 (Update 1-9-2016, 1:32)

Henriksen toont zich daarmee een man van lastminutetransfers. Vier jaar geleden tekende hij ook al op de laatste dag van de transfertermijn. Op 31 augustus 2012 zette hij zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij AZ. Hij kwam destijds over van de Noorse club Rosenborg BK.

Voor AZ en Henriksen was het woensdagavond een kwestie van lang wachten. Hull City contracteerde dinsdag en woensdag de ene speler na de andere, maar een bevestiging van de transfer van Henriksen bleef uit. En dat terwijl Henriksen afgelopen weekeinde al naar Engeland ging om te onderhandelen met de club uit de Premier League.

Henriksen speelde vier jaar bij AZ en groeide uit tot een belangrijke speler. Vorig seizoen was hij lange tijd aanvoerder. Aan het eind van dat seizoen gaf hij aan dat hij graag de stap naar een andere club wilde maken. Ook AZ zag dat wel zitten, omdat het contract van Henriksen nog maar een jaar doorliep. Volgend jaar zou hij daarom transfervrij zijn.

AZ speelde inmiddels in op een mogelijk vertrek van Henriksen. De club contracteerde woensdag eerder op de dag Iliass Bel Hassani. De 23-jarige aanvallende middenvelder komt over van Heracles en tekende een contract voor vijf jaar.