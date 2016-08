Robert Mühren zegt nee tegen club uit Israël

Robert Mühren vindt de veiligheidssituatie in het noordoosten van Israël te onzeker. Foto ANP

VOLENDAM - Robert Mühren heeft een aanbieding van Hapoel Ironi Kiryat Shmona afgeslagen.

Door Theo Brinkman - 29-8-2016, 21:13 (Update 29-8-2016, 21:13)

Bij de Israëlische club lag een contract voor hem klaar, maar de 27-jarige Volendammer vindt de risico’s in het gebied te groot. De stad Kiryat Shmona ligt in het noordoosten van Israël, dicht bij de grenzen met Libanon en Syrië. Na her en der adviezen te hebben ingewonnen bij deskundigen, heeft Mühren de club laten weten af te zien van het avontuur. Hij vindt de veiligheidssituatie in de regio te onzeker om zich er te vestigen.

Mühren heeft bij AZ een contract dat nog één jaar doorloopt. Hij wil echter graag vertrekken omdat hij nauwelijks speeltijd krijgt. De transfertermijn eindigt woensdagavond.