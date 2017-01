Buskermolen en Rooijakkers winnen strandrace Egmond

EGMOND - Jordy Buskermolen en Pauliena Rooijakkers zijn zaterdag de winnaars geworden van de 19e AGU Egmond-Pier-Egmond. Buskermolen verraste in de negentiende editie van de strandrace voor wielrenners door met overmacht te winnen. Na de lus in Castricum pakte hij een ruime voorsprong en gaf deze niet meer uit handen. Nederlands én Europees kampioen strandracen Rooijakkers versloeg Nina Kessler in een spannende finale.

Buskermolen reed aanvankelijk voorop met Joris Blokker. ,,Ik merkte onderweg dat ik sterk was en heb veel gehad aan Joris. Toen ik bij Castricum als eerste naar beneden kwam, heb ik even getwijfeld om op hem te wachten, maar besloot er toch alleen voor te gaan'', vertelde de 25-jarige renner uit Kudelstaart, die het hele seizoen al constant presteert maar nog niet won. De Belg Timothy Dupont, winnaar van 2016, passeerde Blokker op de valreep en werd tweede.

De derde plaats bij de vrouwen was voor Roxane Knetemann, de winnares van vorig jaar.