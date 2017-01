AZ en Ajax in de warmte, Volendam en Telstar blijven thuis - ’en daar is niks mis mee’

Foto Theo Brinkman Het trainingsveld naast het hotel in het Spaanse Benahavis. AZ is hier tot en met zondag.

BENAHAVIS - De voetbalclubs die zich voorbereiden op de tweede helft van het seizoen, zijn massaal naar de zon vertrokken. AZ arriveerde maandagavond in Spanje, Ajax is neergestreken in Portugal. Maar er zijn ook clubs die thuis blijven.

Door Theo Brinkmant.brinkman@hollandmediacombinatie.nl - 3-1-2017, 6:00 (Update 3-1-2017, 6:00)

FC Volendam en Telstar trainen gewoon in hun eigen stadion. ,,Daar is niks mee. Ik heb in Turkije met RBC een keer zulk noodweer gehad dat we maar op de gang van ons hotel, de Titanic, gingen trainen’’, zegt Robert Molenaar, trainer van FC...