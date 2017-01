Bij Alex Pastoor is het glas altijd halfvol

Foto Erna Faust Alex Pastoor in zijn kluskleren: een joggingbroek en een jasje van Fenerbahçe, een van de clubs waar hij werkte.

GROET - Voor Alex Pastoor was 2016 een jaar om van te houden. In het voorjaar maakte hij Sparta kampioen van de eerste divisie, in het najaar vierde hij zijn vijftigste verjaardag. Een mooi moment om met de voetbaltrainer uit Groet terug te kijken en vooruit te blikken. Alex Pastoor over familie, vriendschap, Sparta, het buitenland, AZ, botox en een glas dat halfvol is.

Door Theo Brinkman - 1-1-2017, 16:17 (Update 1-1-2017, 16:17)

Hij heeft net de rekening binnen. In oktober gaf hij een groot feest voor zijn vijftigste verjaardag. Café...