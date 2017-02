64-jarige Spaanse bevalt van tweeling

PALACIOS DE LA SIERRA - Een 64-jarige Spaanse is in Palacios de la Sierra, in de provincie Burgos, bevallen van een gezonde tweeling.

De heeft de geneesheer-directeur van het ziekenhuis waar de jongen en het meisje met een keizersnede ter wereld werden gebracht, gezegd tegen persbureau EFE.

De baby's wogen respectievelijk 2,4 en 2,2 kilogram.

De vrouw op leeftijd raakte zwanger door een reageerbuisbevruchting in de Verenigde Staten. Ze werd in 2012 voor het eerst moeder.

Dat kind, een dochter, werd haar echter afgenomen omdat het niet naar school ging en niet goed werd verzorgd.

Voor zover bekend is de Roemeense Adriana Illiescu de oudste vrouw die nog moeder werd, in 2005 eveneens na in-vitrofertilisatie. Ze was toen 66 jaar en 230 dagen.