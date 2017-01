Stier legt verkeer op snelweg stil

VLOTHO - Is het niet overvloedige sneeuw, dan is het wel een rund dat het verkeer op de Duitse snelweg dwarszit.

Door ANP - 12-1-2017, 16:29 (Update 12-1-2017, 16:29)

Een uitgebroken stier wist donderdag het autoverkeer op Autobahn 2 bij Vlotho in Noord-Rijnland-Westfalen ruim een uur geheel tot stilstand te brengen.

Op de driebaansweg ontstond al snel een file en de politie had geen andere optie dan een jager te laten komen om het dier met een verdovend middel rustig te krijgen. Om de jager zijn taak in alle rust te laten volbrengen, werd ook het verkeer op de andere weghelft tot stilstand gebracht. Maar de ruim een ton wegende stier liet zich niet benaderen, zodat in overleg met de eigenaar het dier met een kogel werd afgemaakt.