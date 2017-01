Raadsdebat over inbeslagname jas dakloze

ROTTERDAM - Het Rotterdamse raadslid Arno Bonte (GroenLinks) wil volgende week donderdag een raadsdebat voeren wegens het afpakken van een jas van een dakloze door de politie in de Maasstad. Die jas was voorzien van het V-logo van beveiligers.

Door ANP - 4-1-2017, 14:29 (Update 4-1-2017, 14:29)

Hij reageert boos op een Twitterbericht van de politie in het centrum van Rotterdam, die dinsdag meldde: „7 slapers in een parkeergarage aangetroffen en gewekt. En toen viel mijn oog op een embleem... Inbeslaggenomen en retour beveiliging.” Daarbij was een foto van de jas afgebeeld.

Bonte: „Het was koud en dan ga je onder zulke omstandigheden geen jas afpakken van iemand uit de meest kwetsbare groep mensen in de samenleving. Dat is geen gedrag dat bij de politie past.” Hij kreeg daarvoor woensdag veel bijval op sociale media.

De politie zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Volgens een woordvoerster mag een jas met een beveiligingslogo alleen gedragen worden door gecertificeerde beveiligers. Dat was de reden voor inbeslagname.